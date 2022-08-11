她住4個月就受夠男友家人 網友聽完苦水反嗆：對方才忍無可忍！

許多伴侶會透過婚前同居了解彼此的生活習慣，不過若是和對方全家人同住又是另一大挑戰。近日就有女網友抱怨，她才搬到男友家4個月就對男友家人忍無可忍，更直指男友姊姊是「弟寶」，還有男友媽媽總愛管東管西等，結果多數網友看完文章瞬間傻眼，反嗆原po「他們才對妳忍無可忍」。

「終於知道為什麼你們都說不要跟男友的家人住一起」，一名女網友在Dcard發文訴苦，她表示自己和男友目前都20幾歲，因工作的緣故暫居男友家，她原本還暢想著以後同居的美好生活，然而僅僅住了4個月就徹底幻滅，直呼「好想趕快搬出去」。

原po表示，男友的姊姊是一名「弟寶」，經常打電話叫男友幫她買吃的，而且一起訂外賣也不會主動付錢，甚至連一句謝謝都沒有。原po也抱怨男友家人買吃的通常不會想到她，「我在外買吃的也會想到男友家人，但男友家人只要在外買吃的，就只會買男友的份，而我完全都沒有，只能看男友在旁吃的津津有味」。此外，男友姊姊對男友特別親密，比如幫他按摩、摸頭和打屁股等等，這些行為都令原po相當不悅。

除了姊姊外，原po也對男友的媽媽頗有微詞，她表示阿姨會一直叫她去考公務員，她曾為了應付對方報考後落榜，但阿姨仍不厭其煩地勸說，「還想說妳這麼聰明都會過的啊 怎麼會這樣？下次再好好加油，一定要考過知不知道？」且自從搬到男友家，阿姨更會不時嫌她亂花錢，舉凡情人節男友送花、原po想養魚等都遭到阿姨嫌棄，甚至連男友變胖近10公斤，原po也被責怪讓男友吃太多。

豈料這篇抱怨文一出不僅討拍不成，還引來眾多網友吐槽，「說不定妳住那邊，他家人也覺得困擾」、「到底為什麼去住別人家，然後在來抱怨別人怎樣怎樣⋯重點就是你們自己搬出去住，不會有這些問題發生」、「以後我弟敢找這種玻璃心女朋友，還要請回家供著，他就完了」、「人家從小到大都這樣跟他相處，妳是在不爽個屁」、「妳又罵姊姊又罵媽媽，還到處找別人抱怨，他們家人才要忍無可忍吧」。

也有網友以過來人的經驗勸原po趕快搬走，「真的建議跟男友在外租房，或是回各自的家比較好，過來人的經驗」、「說真的，即使今天我跟另一半家人感情很好，我婚後也絕對不住對方家，生活習慣不一樣，為何要勉強彼此再抱怨彼此呢？」、「女生結婚前真的還是盡量不要去住男生家啦，運氣好就當女兒一樣，運氣不好就會像妳遇到的事情這樣」。