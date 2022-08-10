姐姐年近30不乏追求者 她提「三點」 提高自身魅力值

感情是人生課題，有女網友在Dcard上分享自己的姐姐年近30，從不匱乏追求者，原PO表示原因不外乎是姐姐別具魅力、有反差感，並提及「美女千篇一律，有趣的靈魂萬裡挑一」的重要性，其中包含：要有自信、努力工作、維持身材等，做自己喜歡的事，自然就一堆人喜歡。

原PO說明姐姐的優點，雖然從小不是美女，但她真的很努力。關於姐姐的習慣，不訂外食、自己會煮養生低脂餐，並常常把「美女千篇一律，但有趣的靈魂萬裡挑一」掛在嘴邊。

她並補充姐姐很特別，具有「反差感」，剛認識姐姐的人會覺得不講話看似高冷，但笑起來會令人心動；外表像花瓶，工作則很認真；感覺是學渣，結果卻不是。

原PO姐姐則表示，要再加上後天、每天努力保持美美的，重要的是還要維持身材、努力工作，認真工作的女生很吸引人，且一定要有自信，自然就一堆人喜歡，自己喜歡，別人也會喜歡。

網友紛紛留言表示，「道理大家都知道，但是實際上不一定能做到！」、「我覺得如果真的長得很漂亮，就算將近40也還是會有很多人追」、「快30很多人追很正常，有經濟能力、獨立自主、也有一定學識涵養」、「反差真的很吸引人，男生也可以打造反差萌」、「事實上就是你想要遇到什麼樣的對象，就要努力讓自己成為什麼樣的人」。