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大嫂不願幫養孩子被她罵「公主」 網一看反酸：妳才是毒菇

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨自己的大嫂不讓哥哥幫忙養小孩，反被網酸「毒菇」。示意圖/ingimage
一名網友抱怨自己的大嫂不讓哥哥幫忙養小孩，反被網酸「毒菇」。示意圖/ingimage

家人之間互相照顧很合理，但媳婦與夫家人之間若有一方太超過，恐會讓人不高興。日前一名女網友抱怨，自己的「大嫂很白爛，不讓哥哥花錢贊助她跟老公的孩子，還不願意煮飯給夫家吃，也不願意洗碗」，讓她感覺嫂嫂是來家裡當公主的，沒想到貼文一出，原PO反被酸「妳真的是毒菇（姑）」。

一名網友在「爆料公社」抱怨自己的大嫂，直言「真的覺得我大嫂很白爛，大嫂跟大哥一個月賺8萬多，兩人沒有小孩，我跟老公賺6萬多有2個小孩，我們租房子在娘家旁邊，方便媽媽免費照顧小孩，我們回家吃飯，一個月會付3千元補貼買菜費用」。

原PO接著述說哥哥的好，表示孩子從小只要想買玩具，就會吵著要哥哥買，哥哥也都會幫忙付錢，畢業旅行的費用都是哥哥出，孩子放假早餐錢、宵夜錢全部都哥哥買單，而且她跟老公的手機不能讓孩子玩，因為老公自己要玩，她的手機是新的，怕被孩子弄壞，所以都叫孩子玩哥哥的。

除此之外，原PO還說「因為哥哥的房間離客廳近，有冷氣又有電腦，基本上孩子整天包含吃飯，都會在哥哥房間」，但自從嫂嫂嫁進來就變了，玩具、畢業旅行費用都減半，早餐、飲料、宵夜錢都不能花哥哥的，因為嫂嫂強調「沒必要幫他們養小孩」。

這讓原PO氣急敗壞「很誇張耶，我們一個月少他們2萬多，還要養兩個孩子，幫我們養會怎樣嗎？」她接著抱怨「而且嫂嫂有次因為公事打給哥哥，結果剛好哥哥手機借孩子玩，我們家孩子連續掛了嫂嫂三通電話，讓嫂嫂氣到要求哥哥以後手機不要借孩子玩」，原PO直呼「有必要那麼氣嗎？」

最後，原PO抱怨嫂嫂嫁進來後，完全不煮飯給他們吃，也不願意幫他們洗碗，哥哥替嫂嫂說話「妳自己孩子、老公吃完飯，碗丟在水槽洗，不要叫我老婆當傭人」，沒想到原PO還表示「娶到這樣的嫂嫂當公主」。

本想討拍的貼文一出，反倒引發網友一面倒的批評「妳真的是毒菇（姑），人家沒有義務養妳的小孩，大哥大嫂賺多少也是他們的事，妳倒是理直氣壯啊！」、「妳情緒勒索喔？養不起不要生阿！沒有人有義務幫妳養小孩」、「妳比較白爛，憑什麼幫妳養？」、「妳怎麼這麼爛，有公主病卻不是公主，去看醫生啦，妳生病了」、「妳才是那個一直要回家當公主的人吧，還要全家配合妳寵小孩，要吹冷氣自己花錢在客廳裝冷氣啊」。

情緒勒索 媳婦 公主病

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