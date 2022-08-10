遭色爺爺又親又抱 奶奶竟叫她忍：勿家庭失和 人妻崩潰丈夫做法獲讚

遇到毛手毛腳的老爺，媳婦要如何應對？有人妻在網上訴苦，指與老爺奶奶同住時，老爺曾對她又親又抱，她哭着告訴奶奶，詎料對方竟要她「忍下來」不要鬧大，稱「只有親和抱沒關係」，不要造成家庭爭吵。樓主終把事件告訴丈夫，結果丈夫努力存錢買了公寓遷出。至日前老爺再向她傳送成人影片，令她不知如何是好，遂向網民詢問意見。大部份網民都狠斥老爺行為，直指「零容忍！」，指其丈夫肯遷出護妻，態度值得稱讚，又建議人妻要蒐集證據留底自保。

該人妻於台灣討論區「匿名公社」以「噁心的公公」為題發文，指因其丈夫是獨子，故她們會與老爺奶奶同住，而有一天她在廚房工作時，被老爺叫去他的房間，她不虞有詐，沒想到卻「出事」了，「結果就是（老爺對我）又親又抱的，我真的嚇到趕快跑上2樓」。

樓主表示，由於當時丈夫在上班，她哭着把事件告訴奶奶，詎料奶奶竟叫她「忍下來」不要鬧大，更稱「只有親和抱沒關係，不要跟我（樓主）老公說避免家庭爭吵」。樓主直言奶奶的回應令她很心酸，遂把事件和知丈夫，「老公沒跟我公公鬧翻，而是安慰保護我，然後努力賺錢存了一點頭款，買了小公寓讓我和孩子過去住」。

不過事件仍未結束。樓主提到，因老爺最近身體不好，她們決定回老爺奶奶家門口擺攤做生意，看到老爺時亦會打招呼，惟老爺的舉動令她崩潰，「雖然有時會說奇怪的話但我還能忍受，直到昨天（8月1日）他居然傳無碼的A片給我」。

樓主當刻陷入兩難 ── 怕老爺又有非分之想，打算不去跟他打招呼，但又怕讓人覺得她這個媳婦「很大牌沒禮貌」，於是求問其他網民意見：「或許我公公（老爺）是誤傳……是我想太多了？可是真的很尷尬我不想面對他，麻煩大家給我意見，是不是我太計較想太多了？」

帖文引來網民熱議，大部份都批評老爺行為離譜，認為樓主應明確表明拒絕，小心為上，「公公第二次見面還發影片，死性不改，留着當證據，告死他」、「丟影片是在測試你，如果沒有太大反感，保證會以為你ok的，請小心為上」、「離他遠一點，這色心以起，不然出事你會哭死」、「保持距離，以策安全」、「別容忍，太過容忍只會讓他得寸進尺，切記！」。

也有網民讚樓主丈夫的態度，「至少妳老公讓妳搬出去」、「老公讚啊」。

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文章授權轉載自《香港01》