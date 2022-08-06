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交往1年結婚！要男友拿700萬聘金幫母還債遭拒 女氣炸：太自私

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友和交往一年的男友要結婚了，媽媽卻希望男友幫她還700萬債務，男友拒絕讓原po超生氣。 圖／ingimage
女網友和交往一年的男友要結婚了，媽媽卻希望男友幫她還700萬債務，男友拒絕讓原po超生氣。 圖／ingimage

一名女網友表示和男友交往一年，決定要結婚了，不過媽媽因為自己負債，要求她要和對方拿700萬聘金，否則就不要結婚了，但男友卻為此跟他吵架，還說了媽媽的不是，讓原po氣炸，但網友反應卻一面倒，認為原po把700萬講的跟70萬一樣輕鬆。

女網友在臉書「匿名2公社」發文說，媽媽在還沒遇到爸爸前，是在當酒店小姐，後來爸爸常去酒店談生意，遇到了媽媽，每天都會包媽媽的場，並順利送她回家，最後媽媽也被追到了。

那時爸爸開公司，就和媽媽說辭掉酒店小姐的工作，去他那邊當秘書，因為家裡是開公司的，所以一直都很好過，一直到媽媽迷上了股票，把房子抵押，也把爸爸的錢輸光，因為那時家裡的錢都是媽媽管的，公司也因此倒閉。

沒想到媽媽還是沉迷於買股票，她背著爸爸去借高利貸，一直到高利貸上門要錢，爸爸才徹底跟媽媽離婚，斷了關係，最後原po和爸爸一起生活，最近和交往一年的男友要結婚了，希望能邀請媽媽參加，男友也同意。

不過媽媽得知她要結婚的消息後，除了很高興外，接著就是問男友有沒有給聘金，原po表示爸爸說不要收，後來媽媽又偷偷問她「能不能給她700萬還錢」，希望男友能拿出700萬幫她還錢，就當他沒給的聘金。

原po表示有跟男友說幫忙還清這700萬，因為對他家來說只是小錢，況且媽媽那麼老了，希望她不要過得這麼辛苦，但男友聽完卻跟她吵了一架，還說了媽媽的不是，讓原po覺得「他都沒有替我媽媽想，真的覺得他很過分又自私」，不知道還該不該結婚。

結果網友看完文後反應一面倒，「700萬講得跟700元一樣輕鬆，妳值700萬嗎？搞不好連70萬的價值都沒有」、「妳反過來想，如果是妳要娶老婆結果遇到賣女兒還債的丈母娘，妳會覺得這女人在想什麼？妳覺得妳的一輩子值得讓妳媽這樣玩就跟他要啊」、「應該等結婚後有小孩時在來談」。

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結婚 債務 聘金

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