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去年分手記恨到現在 女狂打電話「三個月73通」騷擾前男友公司
感情事有時看的是個緣分，如果雙方實在無法彼此磨合，好聚好散也未必不是一種選擇。最怕就是碰到恐怖情人，即使已經分手了，卻還是不斷出現糾纏的行動，就只是徒增他人困擾而已。
根據日本媒體「REAL LIVE」報導，有一位39歲男性過去曾透過交友軟體，和一位34歲的女性結識交往。不過兩人的感情在2021年1月已經宣告破局，然而就在分手之後，女方就不斷打電話到男子任職的企業騷擾，讓公司相當為難。男子於同年8月決定報警，警方也對女子做出警告。
不過到了今年四月，女子又開始頻繁打騷擾電話給公司，於是警方便以違反日本跟騷法為理由逮捕女子。面對警方的詢問，女子坦承一切行為，總計在今年4月10日至7月25日這段期間，她就打給該公司多達73通的騷擾電話。
網友們則認為「儘管疫情間沒什麼機會認識別人，不過這舉動也太怪異了」、「這是急著想結婚嗎」、「交友軟體果然不太可靠」、「應該是LINE被男方封鎖了，才會一直打電話吧」、「其實男的應該也要負上一點責任」、「Twitter或臉書之類的應該也被追蹤了」。
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