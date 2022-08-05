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情侶檔月薪不到7萬「意外有了」 男友要她辭職顧小孩

聯合新聞網／ 綜合報導
網友與老公兩人薪水不到7萬，老公卻要求她辭職在家顧小孩。圖片來源：Ingimage
網友與老公兩人薪水不到7萬，老公卻要求她辭職在家顧小孩。圖片來源：Ingimage

結婚生子是件大事，養育兒女的經濟負擔相當龐大，有一名月薪3.5萬的女網友表示，她的男友月薪3.2萬，卻要求她辭職在家帶小孩，她自認可用18萬的買房基金撐到小孩上學，她再出來找工作，卻被朋友說她太樂觀，讓她相當苦惱。

一名網友在爆料公社發文表示，她近日不小心懷孕，她平時與男友同居，生活開銷是各出一半，男友月薪3.2萬、她的月薪3.5萬，兩人相加僅6.7萬。

該網友說，兩人現在接住在親戚家，不需要房租，因為沒有長輩幫忙顧小孩，男友要求她辭職，在家帶小孩，兩人已存下18萬的買房基金，小孩再幾個月就要出生，她打算以買房基金撐到小孩上學，再出來找工作，卻被朋友說她太樂觀，以後生活會很苦。

其他網友也相當認同，紛紛留言「確實太樂觀了，18萬連養小孩都不夠何況買房？」、「生產費用加上坐月子，都最便宜粗估10萬，然後妳至少要小孩穩定以後才能工作，至少要6歲7歲，將來為了錢吵架機率很高…真的！」

還有網友說「眼睛睜開就要面對：電費、水費、網通費、健保費、停車費、管理費、伙食費、交通費、醫藥費、保險費、預備金、生活雜支費，剩下的才是能支配的」、「你現在問這些…來得及嗎？」

爆料公社 結婚 懷孕

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