女強男弱導致夫妻失和？ 妻年收入「多170萬」引丈夫自卑

當今社會鼓勵女性經濟獨立，才能保有對生活的選擇權，不過一女子卻因年收入遠超過丈夫170萬元，導致對方自怨自艾，兩人感情也受到影響，令她十分苦惱。文章發布後，有網友認為丈夫應調整自身心態，也有人表示可以理解男方感受。

一名人妻在Dcard上發文傾訴，她稱自己年收入約210萬元，還有本業外的存款、投資和不動產，丈夫年收入則約35到40萬元，且無存款及其他資產。婚前丈夫主動表明婚後薪資全權交由妻子處理，平常只留幾千塊在身邊，快花完再由妻子把錢放到皮夾。

人妻接著表示，丈夫比較愛面子，在交往期間不太讓她付錢，但結婚後的種種開銷都是驚人數字，所以均由她支付，例如婚房的裝潢費與家具家電採購500萬、買車260萬，及月子中心20萬元等等，「因為顧及他的面子也不想讓外人說嘴，我都宣稱是兩人共同負擔」。

不過久而久之丈夫開始出現自卑心態，總是覺得自己沒用，兩人也因此發生過幾次爭執，妻子感嘆「當初是受他本身自帶光芒的自信所吸引，不知道什麼時候開始他已變得黯淡無光」。她也表示，自己從不會去計較誰出得多、誰出得少，因為兩人對未來有共同的嚮往，而且也不是只有金錢的付出才是付出，但幾次嘗試溝通完沒多久，丈夫又會突然陷入自卑情緒，讓她無所適從。

許多網友開解原PO，認為須靠丈夫自己調適，「男生的自信心不是應該自己建立嗎？一天到晚要女生去稱讚去崇拜，又不是小朋友」、「先生要調整自己，不要一直把負面情緒帶給家人，一直承受對彼此都是不健康的」、「要是我娶到像妳這麼會投資理財的老婆，我偷笑都來不及了」、「有空自卑不如花時間去學自己有興趣的東西」。

也有網友表示能夠理解丈夫的感受，「說真的，要是我是他，我也會自卑，因為對方經濟實力比自己強」、「可能你老公是個有事業心的人吧，妳可以試試看叫他去做一些微創業之類的東西」、「多給予先生一點具體的稱讚幫助他找回自信呢？他好像感覺不太出來自己對於家庭的奉獻而感到自卑吧」。