人妻沉溺當同事小三「毫無罪惡感」 正宫這舉動卻讓她破防了

出軌外遇，往往會對其中一方的家庭造成傷害，因而引起更多感情上的問題。近來在日本，就報導了相關的婚姻糾紛。

根據日本媒體「FRIDAY DIGITAL」報導，一位化名美登的46歲女性，四年前曾和一位大他兩歲的同事發生外遇關係。男方其實和美登是同期進入公司的，只是過去經常被派到各地部屬，直到四年之前被調回總公司，這才逐漸和美登搭上話。

雙方都是已婚人士，因此常聊起家庭的種種，彼此之間很有共鳴，結果就漸漸發展成為肉體關係。由於一切發生得相當自然，不只職場同僚沒有察覺，且美登也從來沒有為此有過罪惡感，在小三、感情好的員工、以及妻子和母親之間的身份切換自如。

然而有一天，有位素未謀面女性到美登住的大樓，表示要和美登見面。雙方在一樓相見之後，這位女性突然就對美登開始動粗，讓她嚇了一大跳。後來才得知，原來對方就是外遇對象的老婆。她是因為看了老公的LINE，於是發現到外遇的跡象。

兩人到了一家咖啡店坐下來商談，即便美登以「只是公司同僚」、「那只是在聊公司的活動」等等理由來替自己的行為辯解。不過對方聲淚俱下的控訴，讓她也感到有些心軟，認為自己不當的行為，確實傷害了對方的家庭，並且想像到自家老公若是外遇，恐怕自己也會有相同的反應。從此之後，她對於外遇對象的感情也逐漸冷卻下來，最後雙方和平分手，結束了這段孽緣。