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46歲男穩交1年半「約會最多出600」 網諷：憑實力單身

聯合新聞網／ 綜合報導
一女子抱怨男友約會最多只出600元，其餘費用都由她自行吸收。示意圖／ingimage
一女子抱怨男友約會最多只出600元，其餘費用都由她自行吸收。示意圖／ingimage

男女約會如何分攤費用經常引發討論，近日就有一名46歲男子被女友抱怨，約會時永遠只出房錢600元，其餘費用一概不付，讓女方獨自負擔飯錢、電影票等開銷，網友見狀紛紛勸女友趕緊看清，更諷刺該男沒有伴侶不是沒原因。

一名網友在臉書社團「匿名公社」發文替妹妹求解，他表示妹妹目前41歲、男友46歲，兩人交往一年半，約會初期男方會主動付房錢，妹妹則出餐費。然而長期交往下來，妹妹發現對方總是只出大約500、600元的房錢，且永遠只帶1千元出門，但妹妹支付的餐費通常1千起元跳，甚至可能花到2、3千元，連看電影或做其他活動，男方也從沒付過錢。

原po補充，該男是公務員，妹妹覺得他人品不錯，就是金錢觀念差異太大，雖然妹妹工作穩定，沒什麼經濟壓力，但久了還是會覺得心裡不舒服，因此煩惱該如何開口跟對方溝通。

網友看完原po妹妹的遭遇力勸她直接放生，「現在就知道為啥這男的到46歲，還找不到對象了吧」、「這種男人幹嘛還要溝通？」、「金錢觀也是人品的一部份，這種的爛透了」、「我也遇過這樣的人，他是連付錢都不願意，他已經覺得這樣是正常應該的啊！分手吧！世界上又不是只有這個男人」、「這男的這麼晚都未娶，也是憑實力的」。

也有網友提出其他建議，「以後吃路邊攤啊，低於500餐費」、「去高級一點的汽旅就解決這個問題了啊」、「全部AA啊！一碼歸一碼，房錢、吃飯、看電影，當下直接AA結」、「直接講淸楚彼此間的付款方式，順便連理財觀念都一起聊進去，以免誤會一陣子或誤會一輩子」。

約會 金錢觀 公務員 分手

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