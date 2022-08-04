七夕閃瞎！工程師送情人節禮物5年大進化 今年「浮誇一大盒」

今(4日)農曆七月初七，是一年一度的七夕情人節，許多情侶會相互慶祝、送禮藉此表達愛意。Dcard一名女網友則在感情版上分享與男友交往五年中，歷年所收到的情人節禮物，今年收到24色唇彩禮盒，往年收過乾燥花、藍芽耳機、項鍊、保養品等，閃瞎大批網友直呼「好甜」！

原PO開心表示，今年提早收到男友的七夕禮物，是GA(Giorgio Armani)的24色紅管唇釉禮盒，並笑稱自己收到禮物的當下還來不及感動，而是先擔憂物品可能佔位子、口紅顏色是否實用、或跟現有的有重複、過期前用得完這麼多嗎？並驚訝表示這組禮盒真的非常浮誇、又大盒！

GA的24色紅管唇釉禮盒。圖擷自 Dcard

原PO回顧與男友交往的這五年來，她表示自己的男友從「直男木頭工程師」到現在轉變為「愛過節的少女心男子」，「變化真的很大！」

她開心分享歷年來所收到的禮物包含，從第一次的單支玫瑰花開始，之後陸續有乾燥花、airpods藍芽耳機、APM MONACO小包包、愛馬仕項鍊、蘭蔻「心動印記禮盒」、Dior保養品等。除了送禮外，男友也會規劃旅遊行程，如：二月情人節至高雄欣賞燈會，偶爾也會在家叫外送一起追劇「耍廢」，如果工作忙碌時也會寄送電子卡片。

原PO感動表示，男友非常用心，任何節日都會帶著自己過，每年白色情人節跟七夕都會用心準備，讓她每年留下幸福的回憶。

底下網友紛紛留言表示，「別人的男友總是不會讓我失望」、「想問原Po送過男友什麼七夕禮物」、「好閃，真的滿滿的愛」、「完全被閃瞎，祝原po跟男友一直幸福快樂」、「是不用在這天欺負我這個單身狗欸」、「男友也太有心」。