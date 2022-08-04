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長輩不要插手！ 年輕世代新婚宣言

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
該聯盟召集人劉毓秀（中）4日表示，長輩對孩子婚姻下指導棋，反而使年輕人結婚意願下降，呼籲破除婚育的舊有觀念。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
該聯盟召集人劉毓秀（中）4日表示，長輩對孩子婚姻下指導棋，反而使年輕人結婚意願下降，呼籲破除婚育的舊有觀念。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

超過9成民眾支持「長輩請放手」、「成家後，兩人都工作」！該聯盟召集人劉毓秀4日在記者會中表示，長輩對孩子的婚姻下指導棋，反而使年輕人結婚意願下降，呼籲破除婚育的舊有觀念。教保產業公會理事郭明旭另指出，政府應透過「彈性育嬰假」等方式，讓婚姻雙方都能工作，並分擔家務。

發表七項新婚宣言

托育政策催生聯盟提出7項新宣言並進行民調：「男方不要給聘金、女方不要帶嫁妝」、「成家不必先買房」、「年輕人自己決定就好」、「我們要平權的婚姻」、「不婚同居也很好」、「成家後，兩人都工作」與「一起做家事、一起帶小孩」。

調查發現，各項宣言都得到了超過60%的支持度，其中「年輕人自己決定就好」、「我們要平權的婚姻」、「成家後，兩人都工作」與「一起做家事、一起帶小孩」的支持比率更超過9成，顯見新人自主籌辦雙方平權的婚禮，經營雙薪家庭，共同負擔育兒與家務。

長輩的壓力阻新婚

劉毓秀表示，2019年聯合國人口基金發布報告，台韓東亞國家超低生育率，根本原因在於「社會對婚姻家庭的傳統概念揮之不去」，家務育兒的性別角色分工極度不均，女性難以兼顧工作與育兒。

她說，台灣不同世代在婚育價值上有許多差異，問卷民眾表示：「結婚跟錢沒有關係」、「想到長輩的需求，就想逃避」或「明明是孩子的婚事，還要擔心父母能不能接受」等抱怨，顯見不同世代之間價值差異會導致家庭之間的摩擦，更使得結婚者飽受壓力。

婦女新知基金會覃玉蓉表示，社會對親密關係的想像相當僵固，如預設男方應該是主動的一方、女性應該被動接受，女性更要經過踩瓦片、潑水等儀式象徵性的脫離原生家庭等，但問卷顯示年輕的婚育觀念已經改變，好的親密關係根植於互相平等尊重的愛，而不在於繁瑣的儀式。

彈性育嬰平均分工

郭明旭表示，超過9成民眾支持「成家之後都要有工作」、「一起帶小孩一起工作」，政府應要以政策來促成民眾的意願，如過去就呼籲推動「彈性育嬰假」，讓女性不用因為婚育而離開職場，各有工作分擔家務。

結婚與生子仍有一段距離存在，改善婚姻觀念真的能救？，覃玉蓉指出，台灣的超低生育率與大環境有很大的關係，「不生小孩也很快樂」很好，但也有因為外在因素而拒絕生子的民眾，她呼籲改變大環境，讓民眾有著選擇的空間，而非擔憂孩子陷入「工時長、經濟差」的環境，而不願生子。

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