72歲爸翻到出生日曆！女兒送這輩子最棒禮物 網秒感動：直接鼻酸

父親節即將來臨，不少人會回鄉與家人慶祝或買禮物給爸爸以感謝養育之恩。一名網友的爸爸直到今年才知道自己的生日剛好是父親節，而原po得知後，準備了一款「特殊設計」的禮物，沒想到爸爸拿到後沉默了很久，說了「一句話」，令原po相當感動。

一名網友在「Dcard」發文，她的爸爸今年72歲，據說當時的年代孩子出生戶口晚報是常有的事，而爸爸的生日直到今年才真相大白，因為他終於翻到爺爺遺留的他出生當天撕下來的日曆，令他不禁感嘆，「當了70年的處女座！原來自己是獅子座的！占卜一輩子都看錯了！」，不過令原po開心的是，爸爸的生日剛好就是父親節，不禁開玩笑，「以後禮物就只要準備一份就好了，應該早點發現的」。

原po平時與男友住在南部，一個月會上台北陪爸媽一週，上個月回台北時，她帶著男友送的精品棒球帽，爸爸看到後，拿著把玩了許久說，「爸爸真羨慕妳，這輩子從還沒戴過這麼高級的帽子」，這件事就在原po心裡很久，她心想爸爸很愛戴帽子，若沒有送他一頂很帥的帽子，如果哪天爸爸離開她，她一定會後悔到不行。

於是原po就開始尋找各大品牌爸爸可能會喜歡的款式，男友翻到她手機時還以為是她在暗示情人節禮物，後來原po解釋後，男友認為，「長輩應該不太喜歡那種東西吧？確定要送嗎？」，不過，儘管男友和媽媽覺得很不實際，她仍堅決要送，後來她找到了一家名牌為了虎年設計的帽子，剛好是爸爸的虎年，長輩比起星座，其實更流行看生肖，爸爸甚至還把手機桌布設成老虎的圖案。

原po買禮物回家送到爸爸手上時，爸爸了很久都沒說話，連拆禮物時都面無表情，她一度以為爸爸不喜歡，沒想到開口第一句是，「這是爸爸這輩子收到最好的禮物了」，然後連同袋子、盒子、保證卡等等都當個寶貝一樣收在房間裡，原po看到後相當感動，「那瞬間我真的覺得好值得」。

網友紛紛表示，「還可以送老虎堂珍奶」、「如果爸爸只收在房間，你要告訴他獅子座的應該會戴出門啊」、「老爸爸感覺很適合戴這種耶，local又很潮」、「爸爸好可愛啊」、「帽子也太可愛」、「72歲帶這頂帽子太帥了吧」、「有你這個女兒真幸福～」、「看到爸爸說那句話，覺得好感動」、「好可愛的父女，看到後面爸爸的反應直接鼻酸... 」、「如果是我翻到那張日曆，一定爆哭」。