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男友月底沒錢請不了千元大餐！女怒斥「跟同事借錢會死嗎」網拳頭硬了

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為情侶約會示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage
圖為情侶約會示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage

情侶約會常會去吃大餐，增添情趣。有位女網友在臉書臉書社團「匿名2公社」發文，抱怨男友月薪只有3萬多，薪水也都交給她管理，女生突然想吃火鍋吃到飽餐廳，男友卻說沒錢，要她忍到發薪日再吃大餐，女生要男友跟同事借錢去吃飯卻被拒絕，女生爆氣大罵，「跟到沒用的男人真的很生氣！」

原po貼出和男友的對話，說和男友交往1年多，自己負責管理男友薪水，但付完房租、水電、網路、飯錢等開銷所剩無幾，原本男友約好每月帶她吃一頓大餐，而男友上個月因為花錢修車就沒吃到，日前她突然很想吃一家吃到飽火鍋餐廳，男友卻告訴她沒有錢，要她再忍三天到發薪日再去吃。

原po怒罵，「一個人也才不過才快1000，你這樣拿不出來，很丟臉耶！說話呀！不然你去跟同事借，我今天就是要吃。」沒料到男友卻拒絕向同事借錢，讓她相當不滿，「跟同事借一下會死嗎？做得要死要活才領3萬多薪水，這種沒用的男人是不是該分手了？」

網友一面倒勸分手，「你趕快放手吧，男方值得更好的」、「分手快樂，祝他快樂，揮別公主病才能遇到更好的」、「不然妳把男友送我好了，我幫妳珍惜他」、「沒有跟妳分手的確很沒用」。

有人傻眼，「那就對他施展去去公主病走啊」、「我不相信可以忍受這樣的女友一年多，一個禮拜就該逃了」、「快點帶她去，我說的不是吃火鍋，是去看精神科醫生」、「為什麼這種人都有男朋友啊」。

也有人質疑真實性，「真的是七月半到了什麼鬼都來了」、「感覺自導自演 結案」、「親，不要匿名好嗎」、「最近怎麽那麽多奇葩」。

約會 情侶 吃到飽

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