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繼母待她比生母好 女兒多年後想改喊「媽」網鼓勵：不會太晚

聯合新聞網／ 綜合報導
一位女網友問文述說繼母的好，並問「我好想把阿姨改叫媽媽，但我小時候錯過時機了，該怎麼辦？」示意圖／ingimage
一位女網友問文述說繼母的好，並問「我好想把阿姨改叫媽媽，但我小時候錯過時機了，該怎麼辦？」示意圖／ingimage

現在國人離婚率高，日前一名網友表示，她媽媽劈腿後離婚，爸爸獨自扶養她，直到後來遇到一位阿姨，兩人步入禮堂，重組幸福家庭，阿姨對她十分親切，甚至比生母還要更疼她，因此她發問「我好想把阿姨改叫媽媽，但我小時候錯過時機了，該怎麼辦？」

一名網友在Dcard發文表示，小時候媽媽劈腿爸爸，與他人另組家庭，爸爸一人撫養她，直到她6歲那年認識了阿姨，當時因為生母的關係，她對阿姨很有戒心，甚至有點討厭對方。

但這位阿姨不僅對她很好，連後來跟爸爸結婚後，生下了2個小孩，也沒有對她差別待遇，讓她開始卸下心防。到了國中某一年的母親節，她做了一張卡片送給阿姨，只有剪貼一朵康乃馨，上面用注音寫著「ㄇㄇ」兩個字，其他什麼內容都沒寫，阿姨卻用塑膠袋包裝，保存的很完善。

原PO回想，阿姨曾經生日許願「希望孩子能夠以媽媽稱呼她」，但原PO表示「現在我想要叫她一聲媽媽，可是不知道怎麼開口，好像錯過撒嬌的年紀。」

近期原PO確診，才發現自己很愛阿姨。她貼出與生母的對話，只見原PO告訴媽媽「我確診了，請問方便幫我領藥嗎？我在某某路這邊，謝謝」，但生母卻冷漠回「好可怕，傳染力很強，我沒空，好可憐」。

反而阿姨聽到她確診，馬上回應「可以幫妳領藥，當然沒問題，現在有哪裡不舒服嗎？」接著還問原PO「有想吃什麼嗎？我等等拿一些東西去給妳，不會麻煩我，妳是我們的孩子，要好好照顧自己，任何不舒服都要跟我們說」。原PO最後發問「突然叫對方媽媽也很奇怪吧？如果錯過叫媽媽的時機，要怎麼辦？」

對此，網友看了感動回「最後再補一句『謝謝媽媽』就好了，下定決心按發送，妳會發現其實沒那麼困難」、「只要人還在的話，就不會算錯過喔，阿姨真的比親媽對妳還要暖心太多了，可以在她生日時幫她過，順口說一句『媽生日快樂！』」、「你依然可以打謝謝你ㄇㄇ，她會懂的」、「妳生母只傳『好可憐』，看起來很機車」、「訊息內容看的好感動，可以找時間跟她聊心裡話」、「想喊她媽媽，也不會太晚！」、「再晚，叫媽媽都來得及！」

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