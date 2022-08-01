快訊

「仔仔」周渝民夫妻遭保險詐騙　損失高達3500萬元

林智堅原創資料藏手機號碼 直播中撥通「真的接起」兩人嚇傻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

母胎單身男「1妙招告白」下場悲劇了！ 過來人曝：這情況基本沒救

聯合新聞網／ 綜合報導
母胎男用飲料諧音梗告白，最後卻失敗收場。 圖／pakutaso
母胎男用飲料諧音梗告白，最後卻失敗收場。 圖／pakutaso

快要七夕了，不少人都想趁這時脫單。有一名母胎單身的男網友分享在職場「告白」的經驗，他用飲料的諧音梗告白一位女同事，結果雖然被拒絕了，但他認為這招可行，「連我自己⋯都佩服自己的告白方法」，不少人也大讚「好厲害，是我一定不會發現」。

一名男網友在Dcard以「連我自己⋯都佩服自己的告白方法」為題發文，他表示工作環境女生很多，男女比例大概3：7，不過基於長時間跟女同事相處，女生也都把他當哥們了，因此到現在都還是「母胎單身」的狀態。

男網友點愛荔 （愛妳）紅茶，然後把紅茶塗掉，送給女同事告白。 圖／取自Dcard
男網友點愛荔 （愛妳）紅茶，然後把紅茶塗掉，送給女同事告白。 圖／取自Dcard

原po表示，其實進公司沒多久，就已經偷偷暗戀了一個女同事，曾經和她單獨出去過兩次，但相處慣了，出遊還是都像哥們。某天午休吃完飯後，大家一起走回公司，也在路上買飲料回去喝，因為店家太多，每次都有選擇障礙，但這次突然注意到喫茶小舖有出新的荔枝口味紅茶。

他靈機一動想到可以用諧音梗，點愛荔 （愛妳）紅茶，然後把紅茶塗掉，送給女同事告白，但又怕別的同事發現會虧，後來就乾脆自掏腰包，買很多杯飲料請大家喝，回公司後就默默把飲料一杯一杯的放在同事桌上，其中也包含要給心儀對象「特別」的那杯。

原po回位子上，滿懷著緊張又期待的心情繼續上班，結果下班後，立馬收到對方的一條訊息，寫著「哥～謝謝你的飲料，這招有厲害，但...我比較喜歡弟弟」，得到了好人卡一張，雖然失敗了，但原po則認為「這招確實可行」。

此文曝光後網友也紛紛回應，「她好厲害，是我一定不會發現」、「還好她看的懂，萬一沒看懂真的是白畫了」、「可愛死，要是我，我就答應你了」、「沒中QQ還以為是happy ending」、「欸好酷！我現實生活中很少遇到喜歡弟弟的」、「如果是我，一定以為是店家塗掉的」。

不過也有過來人認為，「說實話跟女生像哥們，基本就沒救了，千萬千萬千萬不要跟喜歡的女生太好」、「相處像哥們就涼一半了，本來你再約幾次製造曖昧情境也許是有機會扭轉的，結果腦衝告白下去直接自爆死局，下次別再犯了」、「虧你想得出來...不過沒有人會直接告白啦！ 真的會母胎單身 這個方法如果用再之後的情人節，應該還不錯」。

七夕 告白 手搖飲料

延伸閱讀

婚後發現丈夫超小氣「拿張大鈔都嫌」 還趁夜偷皮夾讓人妻不忍了

男遇控制狂女友！「連進球場都不行」無助求救 網齊喊1方法解決

超閃！日本妹突丟「1句話」台男羞揭「靠這招」1個月穩交

約到天菜！台大男「1行為」讓她看傻 結局曝光網狂酸：套路好深

相關新聞

【文學相對論8月 二之一】馬翊航vs.陳柏煜／在海關

去年夏天，我參加了一個文學獎的評審工作。有篇散文作品，以孩童角度寫父母工作關係從南京回到台東生活，寫自己與原住民奶奶的日常記憶。是我前三名的作品，但因為有更喜歡的作品，所以沒有給出最高票。

【職場生存之道】李羚榛／太陽雨

在我工作的動物醫院，設有一排個人櫃，而我的櫃子角落，整齊地放著幾個深具意義的小物，分別是幾張手繪卡片、一小撮放在夾鏈袋裡...

母胎單身男「1妙招告白」下場悲劇了！ 過來人曝：這情況基本沒救

快要七夕了，不少人都想趁這時脫單。有一名母胎單身的男網友分享在職場「告白」的經驗，他用飲料的諧音梗告白一位女同事，結果雖然被拒絕了，但他認為這招可行，「連我自己⋯都佩服自己的告白方法」，不少人也大讚「好厲害，是我一定不會發現」。

怪奇物語／陳克華│陰陽眼醫師奇遇記

記得曾讀過一本外科醫生的傳記，主人翁天賦異秉，從小便能看出一個即將往生者身上籠罩著一股特別的「氣」。只要他看見，通常不出三天，至多一個禮拜，那個人必定蒙主寵召。他以為每個人都擁有這能力，直到他當上了外科醫生。一個看得出自己的病人終究快要掛點的醫生，如何處置這樣的病人？救還是不救？怎樣救？書中這位醫生後來索性關上了這種能力。 而我是在當上住院醫師後，才成為一個虔誠的佛教徒的。為什麼？我原來自一個毫無宗教信仰的家庭呀！說穿了，起初是因為對〈心經〉有感應。而之前整個醫學養成教育，老實說，還和〈阿含經〉裡記載的佛陀對僧團的教導，有幾分神似。

【生活點滴】／兒子的沉重人生

兒子暴飲暴食的問題在我們家是個「絕對不能大」的大問題，因為每次只要兒子喊餓，公公婆婆便會立馬搬出驚喜箱，將箱內琳瑯滿目的...

【心情點滴】黃珠玉／Ｍ

有人說，打開一本書就是打開一個新的世界。經由我老友M之手的書，則是每一本皆打開了兩個世界，一個為讀書者開啟，一個讓M走入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。