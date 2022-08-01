母胎單身男「1妙招告白」下場悲劇了！ 過來人曝：這情況基本沒救

快要七夕了，不少人都想趁這時脫單。有一名母胎單身的男網友分享在職場「告白」的經驗，他用飲料的諧音梗告白一位女同事，結果雖然被拒絕了，但他認為這招可行，「連我自己⋯都佩服自己的告白方法」，不少人也大讚「好厲害，是我一定不會發現」。

一名男網友在Dcard以「連我自己⋯都佩服自己的告白方法」為題發文，他表示工作環境女生很多，男女比例大概3：7，不過基於長時間跟女同事相處，女生也都把他當哥們了，因此到現在都還是「母胎單身」的狀態。

男網友點愛荔 （愛妳）紅茶，然後把紅茶塗掉，送給女同事告白。 圖／取自Dcard

原po表示，其實進公司沒多久，就已經偷偷暗戀了一個女同事，曾經和她單獨出去過兩次，但相處慣了，出遊還是都像哥們。某天午休吃完飯後，大家一起走回公司，也在路上買飲料回去喝，因為店家太多，每次都有選擇障礙，但這次突然注意到喫茶小舖有出新的荔枝口味紅茶。

他靈機一動想到可以用諧音梗，點愛荔 （愛妳）紅茶，然後把紅茶塗掉，送給女同事告白，但又怕別的同事發現會虧，後來就乾脆自掏腰包，買很多杯飲料請大家喝，回公司後就默默把飲料一杯一杯的放在同事桌上，其中也包含要給心儀對象「特別」的那杯。

原po回位子上，滿懷著緊張又期待的心情繼續上班，結果下班後，立馬收到對方的一條訊息，寫著「哥～謝謝你的飲料，這招有厲害，但...我比較喜歡弟弟」，得到了好人卡一張，雖然失敗了，但原po則認為「這招確實可行」。

此文曝光後網友也紛紛回應，「她好厲害，是我一定不會發現」、「還好她看的懂，萬一沒看懂真的是白畫了」、「可愛死，要是我，我就答應你了」、「沒中QQ還以為是happy ending」、「欸好酷！我現實生活中很少遇到喜歡弟弟的」、「如果是我，一定以為是店家塗掉的」。

不過也有過來人認為，「說實話跟女生像哥們，基本就沒救了，千萬千萬千萬不要跟喜歡的女生太好」、「相處像哥們就涼一半了，本來你再約幾次製造曖昧情境也許是有機會扭轉的，結果腦衝告白下去直接自爆死局，下次別再犯了」、「虧你想得出來...不過沒有人會直接告白啦！ 真的會母胎單身 這個方法如果用再之後的情人節，應該還不錯」。