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【心情點滴】黃珠玉／Ｍ

聯合新聞網／ 黃珠玉（台北市）
M。圖／無疑亭
M。圖／無疑亭

有人說，打開一本書就是打開一個新的世界。經由我老友M之手的書，則是每一本皆打開了兩個世界，一個為讀書者開啟，一個讓M走入。

M賣書。多年前的書市和出版業文化不同於現今，那個年代售書當然沒有網路通路，除了書局，另有一個潮流是由打領帶、穿著體面的人士攜書到各職場，通常在工作單位的主管點了頭之後做面對面的介紹。有能力購書的人，是他們探詢的對象。M是潮流中的一員。

M是屏東的農家子弟，在農忙的間隔就騎上摩托車去賣書。有趟賣書的行程是從屏東一路騎往台東花蓮，沿途到各大學校，以及從屋宅外觀初判屋主有購書能力的房子，去拜訪、介紹、販售書本。那一趟賣書之旅有柳暗花明又一村的過程，以為是絕路，卻又現曙光。在台東，M在一幢三層樓房門前停下摩托車熄了火，樓房旁的階梯可以拾級而上。上到二樓敲門，一位婦女開了門，M的笑容早已掛妥，趕緊遞上名片。婦女沒理會M憨厚的誠懇，怒氣擴張了音量：「你什麼人？怎麼可以自己上來？快出去！」最後的三個字是在婦女猛力關上門時奪了門而出的。M好似接續了婦女的高漲情緒，下階梯三步併兩步。扶正摩托車要啟動時突來一股不服之氣，看到房宅上有電話號碼，記下來到附近的公用電話亭撥號，恰是對方接起，M不換氣地一串話要討回公道，也不死心想再次說明去意，沒想竟是換到婦女的「好啦好啦你回來，給你買一本啦」。

那趟旅程也有第一步就踏進如沐春風的一境。花蓮，M抱兩套介紹名畫的洋書拜訪一位醫生，剛巧對方是親藝術之人，除了豪邁的一句兩套我都買，還請M坐到客廳的沙發上一起喝咖啡。沙發椅耶，咖啡耶，M事後說起時這麼強調，可見當年那是高規格的招待。賣書生涯起起落落，M總在混濁不堪的空氣中深深吸入一口，再吸的第二口已是再出發的清新空氣了。本本書中的字句或許帶不少人至一個一個的新世界，一冊一冊的書則給了M堅忍、能屈能伸的質性。

書的文化和市場都已改朝換代，加上也非足堪風馳電掣之齡，M在多年之前早告別賣書生涯。我去鄉間訪他，留宿的第二天一早，割下好幾把香蕉，巧逢是香蕉好價格之時，M交了貨旋回來在庭園停好貨車說，今天賣得五千多，走，中午吃麵我請客。我耳邊響起行前在台北一個講述心經的座談會上講者帶著大家齊誦心經內文之聲聲，同時也想起那些年時文時武的M賣書時的那趟花東之旅，於後，台東的那一場在揶揄的口氣中被說述，花蓮的那一境仍留餘的引以為榮的喜悅則躍上了M的眉頭。眼之前已回歸專業農事的M雲淡風輕的身影穿梭在他從未涉獵的兩百六十個字之間，未曾讀過心經的他自是不熟諳「凡行事皆由意識、潛意識的心主導」的概念，也不識五蘊皆空的知見，卻甚少顯現出執念，不特意談及往昔的 「上馬」、 「下馬」，也沒特別審視生命之輪在不同階段所軋鏤的種種喜悅、不堪的軌跡，就只是自如的隨順每一個當下時分。

和M我們一起吃著麵，看他挑著麵條，喝著麵湯，每一個小動作，一如他的所有行事，揭示著多年來我期望能領會的「自在」。

台東 花蓮 屏東 咖啡

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