快訊

抗癌數十年、助弱勢半世紀 埔里阿嬤陳綢病逝 享耆壽92歲

游錫堃返台PCR陽性 自曝症狀稍感不適沒發燒

林志穎弟44歲生日盼「二哥能早日康復」 洩心境「茫然的心」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新生兒過年不能回娘家！婆家「1句話」讓媽媽心累 網怒批：雙標

聯合新聞網／ 綜合報導
婆家的標準讓不少媳婦都感到心累。 圖／ingimage
婆家的標準讓不少媳婦都感到心累。 圖／ingimage

初生嬰兒時，總是會被長輩交代許多禁忌，讓新手媽媽無所適從。有一名媽媽分享自己經驗，她剛生完小孩時，被告知神明有交代小孩沒滿四個月不能出門，連快過年都不能通融，結果最近婆家又告知要回阿祖家，原po心想這個月是農曆七月，加上阿祖家在山上，沒想到得到的答案是「沒關係」，讓她感到心累，「真的不懂標準是什麼」。

有一名新手媽媽在臉書「毒菇九賤婆媳討論區」發文抱怨，她表示夫家開宮廟的，剛生完被告知神明交代小孩沒滿四個月不能出門，那時已經快過年，因此有詢問有沒有通融的方法，結果婆家竟說「可以自己回去，小孩留著就好」，她心想一個媽媽怎麼可能把剛出生的孩子丟著，自己回娘家，很生氣又難過，最後不想撕破臉加上娘家那邊也一直安慰才妥協。

結果前幾天婆家又告之周六晚上要回阿祖家，要帶小朋友回去給阿祖看，原po心想這周六是農曆七月，加上阿祖家又在山上，於是提醒了一下怕他們沒注意到日期，沒想到得到的答案是「沒關係吧！」，讓她瞬間心累，「我真的不懂他們的標準是什麼，希望不是我太小題大作」。

不少網友看完也留言說，「很雙標，很婆家，很正常」、「那是妳的小孩，妳想帶他去哪就去哪，不需要經過他們的同意好嗎？自己的小孩自己做主，要不然只能黑化」、「這種自己就可以，別人就不行，就看自己心情了，無需去理會他們說什麼了，再來七月小孩太小真的不要帶出門，比較沒後續問題」。

新生兒 嬰兒

延伸閱讀

松山機場遷建答案是「可以」 柯文哲：要有配套措施

趙小僑夢到女兒在手中消失大哭　新手媽媽超有感「太擔心了」

員林市新生兒營養補助加碼全縣最優 市代會：無關選舉

行腳主持人回娘家 第一件事竟然是先開罵

相關新聞

新生兒過年不能回娘家！婆家「1句話」讓媽媽心累 網怒批：雙標

初生嬰兒時，總是會被長輩交代許多禁忌，讓新手媽媽無所適從。有一名媽媽分享自己經驗，她剛生完小孩時，被告知神明有交代小孩沒滿四個月不能出門，連快過年都不能通融，結果最近婆家又告知要回阿祖家，原po心想這個月是農曆七月，加上阿祖家在山上，沒想到得到的答案是「沒關係」，讓她感到心累，「真的不懂標準是什麼」。

男遇控制狂女友！「連進球場都不行」無助求救 網齊喊1方法解決

情侶間有許多地方要磨合，才能走得長遠。有一名男網友表示，和女友交往快兩年，各方面都算契合，也常討論未來規劃，但唯獨「她的控制狂行為」讓原po漸漸感到無能為力，包含不准進場看棒球、連虛擬人物也吃醋 、禁止去家庭理髮，原po表示女友誇張的吃醋行為已經讓他難以呼吸，引起網友熱議，不少人建議「帶她去看心理諮商師」。

婚後發現丈夫超小氣「拿張大鈔都嫌」 還趁夜偷皮夾讓人妻不忍了

結婚是一件終身大事。然而有許多男女儘管交往結婚，有時卻在共築家庭之後，才發現另一半有著自己無法接受的生活習慣，導致彼此間的感情產生裂痕，甚至還走上離婚的道路。

朱德庸／here＋there＝朱德庸

【出版者言】莊靜君／我們最幸福

「我們能生在這個出版巨大變革的世代，是最幸福的。」 ──前文藝春秋國際版權室經理 西山嘉樹（1951-2022） 我的人生不能沒有書 牙醫說我因為壓力大，有顳

【書評‧散文】夏樹／痛而後生，歌並且舞

推薦書：林佳樺《守宮在唱歌》（有鹿文化出版） 書名很好，《守宮在唱歌》，成書之心也很好，「祝有願的女子，能唱出自由之歌」。 守宮，俗稱壁虎，名響而亮，道出「庇護、必福」的好

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。