新生兒過年不能回娘家！婆家「1句話」讓媽媽心累 網怒批：雙標

初生嬰兒時，總是會被長輩交代許多禁忌，讓新手媽媽無所適從。有一名媽媽分享自己經驗，她剛生完小孩時，被告知神明有交代小孩沒滿四個月不能出門，連快過年都不能通融，結果最近婆家又告知要回阿祖家，原po心想這個月是農曆七月，加上阿祖家在山上，沒想到得到的答案是「沒關係」，讓她感到心累，「真的不懂標準是什麼」。

有一名新手媽媽在臉書「毒菇九賤婆媳討論區」發文抱怨，她表示夫家開宮廟的，剛生完被告知神明交代小孩沒滿四個月不能出門，那時已經快過年，因此有詢問有沒有通融的方法，結果婆家竟說「可以自己回去，小孩留著就好」，她心想一個媽媽怎麼可能把剛出生的孩子丟著，自己回娘家，很生氣又難過，最後不想撕破臉加上娘家那邊也一直安慰才妥協。

結果前幾天婆家又告之周六晚上要回阿祖家，要帶小朋友回去給阿祖看，原po心想這周六是農曆七月，加上阿祖家又在山上，於是提醒了一下怕他們沒注意到日期，沒想到得到的答案是「沒關係吧！」，讓她瞬間心累，「我真的不懂他們的標準是什麼，希望不是我太小題大作」。

不少網友看完也留言說，「很雙標，很婆家，很正常」、「那是妳的小孩，妳想帶他去哪就去哪，不需要經過他們的同意好嗎？自己的小孩自己做主，要不然只能黑化」、「這種自己就可以，別人就不行，就看自己心情了，無需去理會他們說什麼了，再來七月小孩太小真的不要帶出門，比較沒後續問題」。