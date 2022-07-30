男遇控制狂女友！「連進球場都不行」無助求救 網齊喊1方法解決

情侶間有許多地方要磨合，才能走得長遠。有一名男網友表示，和女友交往快兩年，各方面都算契合，也常討論未來規劃，但唯獨「她的控制狂行為」讓原po漸漸感到無能為力，包含不准進場看棒球、連虛擬人物也吃醋 、禁止去家庭理髮，原po表示女友誇張的吃醋行為已經讓他難以呼吸，引起網友熱議，不少人建議「帶她去看心理諮商師」。

一名男網友在Dcard以「我的控制狂女友」發文，他表示和女友在一起快兩年，各方面都算契合，也時常討論未來，唯獨她因長期缺乏安全感而導致的控制狂行為，讓人漸漸感到無能為力，因為女友前兩任出軌，前任甚至已經論及婚嫁，訂婚前被發現和其他男人在一起，導致她缺乏安全感。

原po表示對女友的遭遇深感同情，也能理解她對感情的不信任，所以交往以來一直都會盡量配合她，直到她能完全放心，手機開定位、隨call隨接、報備職場上接觸的異性，都能做到，但是女友對接觸異性標準越來越高，誇張的行為已經讓他難以呼吸。

其中比較誇張的有，不准進球場看棒球，因為有啦啦隊在，還有對虛擬人物吃醋，看到女友在玩手遊，只是靠過去說了一句「遊戲角色也被妳打扮得這麼正」，女友就爆氣了，及禁止去家庭理髮，有次帶女友一起去剪頭髮時，頭剃不到一半，女友突然上前掏錢表示不要再剪了，事後才知道女友不滿理髮阿姨一直帥哥帥哥的叫，「你不覺得噁心嗎？我不在的時候不就更誇張？」。

其他還有女友某次半夜花了六千元從台北搭uber來彰化，突襲在彰化出差的原po，只為了檢查KTV裡面有沒有小姐。原po表示自己真的很愛女友，但如果因為她單方面缺乏安全感成為阻礙，那真的很可惜，因此想請網友們指點。

網友看完也紛紛提供建議，「她有跨不過去的心理障礙？如果要一起走下去就去做感情諮詢吧」、「太誇張了吧...帶她去看心理諮商師」、「你女友的遭遇也確實可能對她影響很大，只能慢慢來，試著多溝通了 」、「如果你女友她無法意識到她自己的問題的話，不適合討論結婚也不適合步入婚姻，更不適合做你的結婚對象喔！」。