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結紮10年「女友宣布懷孕」 男急奔醫院一查超崩潰：我就知道她有鬼

香港01／ 布萊恩
高雄1名40歲中年男子本身已結紮10年，惟女友近日突然告知她懷孕了，令男子疑惑究竟是自己太強還是女友「有鬼」。情境示意圖。圖／Ingimage
高雄1名40歲中年男子本身已結紮10年，惟女友近日突然告知她懷孕了，令男子疑惑究竟是自己太強還是女友「有鬼」。情境示意圖。圖／Ingimage

女友宣布懷孕，到底是驚還是喜？高雄1名40歲中年男子本身已結紮10年，惟女友近日突然告知她懷孕了，男子頓時疑惑究竟是自己太強還是女友「有鬼」，遂找醫生診斷，並當場「DIY（自慰）」讓醫生驗查精液，結果發現其精液「清如水」，完全沒有精蟲。得知真相的男子氣炸，狠鬧「我就知道是她有鬼」，隨即憤然離開診所。

根據蘋果新聞網報導，這名40歲男子的女友近日開心地告知她懷孕了，惟由於男子早在10年前已經結紮，想知道究竟是自己「太強」還是女友不忠出軌，於是到診所尋答案，結果一驗得出崩潰真相，因10年前的結紮手術很成功，其精液裏完全沒有精蟲，意味男子難以有讓女友懷孕的可能性。

收治男子的泌尿科醫生蘇信豪指出，一般男性結紮手術成功率達99.8%，每1000人只有1至2人可能「再接通」輸精管，故結紮手術後會建議男性在3個月內排空16次，若回門診檢查精液沒有精蟲，10年後再接通的機會是「微乎其微」。

得知殘酷真相後，男子十分氣憤直斥「我就知道是她有鬼」，之後便離開診所，但醫生並未得知他與女友的結局如何發展。

事件引來網友熱議，不少人笑翻留言，「這下要唱綠光了」、「你的孩子不是你的孩子」、「這有後續嗎？好想知道後面的發展」、「男的也有錯啊。結紮了又不跟女朋友說」、「女友使出現成老爸之術失敗！」、「驗DNA已經成為標配了」。

但也有網友指出，結紮後的確仍有機會讓女友懷孕，認為驗DNA親子鑑定會較準確，以免錯怪女友，「如果女生真的冤枉，孩子生下來還能驗DNA，萬一真的是不小心跑出來的1、2隻精蟲受孕呢」、「我弟就是那0.2%」。

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文章授權轉載自《香港01》

結紮 懷孕 手術 DNA

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