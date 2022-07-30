婚後發現丈夫超小氣「拿張大鈔都嫌」 還趁夜偷皮夾讓人妻不忍了
結婚是一件終身大事。然而有許多男女儘管交往結婚，有時卻在共築家庭之後，才發現另一半有自己無法接受的生活習慣，導致彼此間的感情產生裂痕，甚至還走上離婚的道路。
根據日本媒體「mi-mollet」報導，一位化名真弓的41歲女性，當初和丈夫交往一年後結婚。但成為夫妻之後，真弓才發現丈夫的個性非常小氣。有一次公司聚餐時，上司雖誇下豪語要請客，但最後其他員工還是選擇自付餐費。然而就在大家決定好付錢一事時，丈夫卻悄悄地離開了聚餐會場，自己隨便找家店吃一吃回家，連同事也不知道他為何突然消失了。
兩人生下小孩，到了該讀幼稚園的年紀時，真弓為了考慮小孩子的學校問題，以及縮短長達一個半小時的通勤時間，考慮搬到其他地區的房子去住。然而丈夫卻對此表達強烈反對，認為住在目前便宜的社會住宅就好，完全沒有搬家的必要。
真弓指出，丈夫唸到博士出身，而且又在大公司上班，收入其實非常優渥，但是平常的所作所為，明顯對連拿張大鈔出來付帳都十分抗拒。他甚至懷疑真弓在生活費上花太多錢，於是在某一天夜裡，偷偷從真弓皮夾裡拿走一千日幣（約相當於新台幣221元）的紙鈔。這件事情徹底觸怒了真弓，讓她決定和丈夫離婚，帶著兩位小孩展開新生活。
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