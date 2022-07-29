社畜男瘋狂加班怨「沒空討老婆」 薪水也沒長進

晚婚、生育率下降、單身人口變多，都是現代社會常見的問題。除了大眾觀念改變之外，往往也與現代工作繁忙，使得許多人沒時間結交異性有關。有位日本上班族，就在媒體上抱怨自己因為工作時數過長，導致平時根本沒辦法考慮結婚的事。

根據日本媒體「キャリコネニュース」報導，一位在住在岡山縣的30多歲未婚男性，表示自己是在所謂的「黑心公司」工作。除了在正規的上班時間之外，另外每個月還需要加班到將近100個小時。即使總算下了班，還得繼續處理新商品開發的相關事宜。

即使工作這麼繁忙，男子的薪資卻沒多好看。由於多數的加班都沒有額外費用，他一個月實拿的薪資約在17萬9000日圓左右（約相當於新台幣3萬7616元），年收入則約落在280萬日圓（約相當於新台幣61萬9561元）。在應付學貸、車資、房子租金等支出之下，幾乎很難存到什麼錢。

除此之外，因為時間都奉獻給了公司，使得男子平時也沒空結識異性，即使已經年近40，卻不管在時間上還是物質上，都沒有考慮結婚生子的餘地。雖然不滿這樣的「社畜」生活，卻也無法下定決心辭職，只能看著自己的人生，繼續這樣漫無目的虛耗下去。