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約會變調狂戰南北 天龍男嗆台中女：聽槍聲當安眠曲嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享史上最爛的約會經驗。示意圖/Ingimage
網友分享史上最爛的約會經驗。示意圖/Ingimage

全台灣每個縣市都有其獨有的美好特色，少數人會對其他縣市抱有刻板印象，可能引發他人不適。一名來自台中的網友與另一名來自台北的男生約會時，對方直指「討厭南部」，甚至說「台中人每天都會聽槍聲當安眠曲嗎」，最後還主動要求女方請客，她傻眼直呼是「史上最爛的約會」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，她在某次朋友聚會上認識這位男生，兩人在聚會上相談甚歡，兩人交換聯繫方式後，約定下次要相約出遊。

由於該網友來自台中，對方則是台北人，因此兩人說好男方搭高鐵到台中找女方玩，然而男方臉色一直有點奇怪，追問之下他才說「這就是我討厭南部的地方，光是高鐵站就離市區太遠了吧，還要一直坐車真的很煩，就不能像台北一樣方便嗎？」

接著兩人到審計新村開始逛街行程，對方又開始嫌東嫌西，他說「我討厭這種文創的地方都在騙錢的」，兩人只好直接到餐廳吃飯，想不到他還是不斷開玩笑，一直說「所以妳每天都會聽槍聲當安眠曲嗎」、「我不懂為什麼有人願意待在這裡這麼久」。

該網友無法接受對方的歧視性發言，打算飯後直接離開，想不到對方把她叫住說「我高鐵票花了很多錢，這頓給妳付」，她便將千元鈔票放在桌上後，轉身回家並封鎖對方，她傻眼表示，「這次的經驗大概讓我一整年都不想跟別人去約會了，我還是乖乖單身最實在」。

其他網友則留言「很難相信有這種怪人」「、我也是台中人，出生到現在都在台中生活，什麼槍的真的很無聊，聽了好幾年真的不好笑了，只會覺得煩，重點是我也沒聽過」、「怎麼有這麼沒素質的人」、「這種男的也能約到會，大開眼界」。

約會 Dcard 兩性關係

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