女職員沉溺禁忌之戀 對方開口一句話才發現「愛情毫無信用」

許多外遇事件的發生，往往是在公司職場之內，東窗事發後雙方都難有好下場。近來在日本，就有這麼一起外遇事件。

根據日本媒體「FRIDAY DIGITAL」報導，一位化名卡玲的30歲女性，大學畢業之後就到一家製造業上班。在她27歲時，公司因為人事異動，來了一位大她15歲的男性上司。由於每天一起工作打拚，使得卡玲對於上司的尊敬心情，漸漸轉化成了男女情感。

男上司已經有了老婆小孩，但兩人仍常常找機會出去約會、吃飯。男上司曾經向卡玲抱怨，表示老婆只關心小孩而已。兩人的感情越走越深，後來男上司更以每週一次的頻率探訪卡玲家。卡玲也漸漸曉得，原來上司和他老婆是學生時代的朋友，畢業六年之後意外再相見，就這麼結了婚。對於自己連老婆的底細都一清二處，卡玲心中也出現了優越感。

然而就在某一天回家時，上司的老婆卻突然找上卡玲，雙方還發生肢體衝突，導致卡玲掛彩送醫。瞭解到外遇情事已暴露，上司到醫院探望卡玲，表示會支付給她一百萬日幣（約相當於新台幣21萬）的費用。然而這筆明顯超過醫療費用的金額，代價是希望卡玲不要提告傷害，以便向其他人隱瞞外遇的事。

卡玲也在這時瞭解到，不管他和上司走得有多深，到頭來對方還是只想保障自己和原本的家庭優先。儘管最後確實沒有提出傷害告訴，但在職場和上司的關係卻變得相當微妙，時常有衝突發生，也讓卡玲自己感慨，比起有白紙黑字的婚約，純粹的「戀愛」果然還是不能信任。