娘家人確診婆婆這舉動超暖心 萬名網友讚：上輩子拯救地球

隨著確診人口越來越多，日前一名女網友發文表示，娘家有人確診，沒想到婆婆居然積極買中藥、煮好料，要原PO帶回娘家，讓她感覺相當暖心。

女網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文提到，最近娘家的人確診，原PO還在思考該買什麼能緩解症狀的營養品回去，沒想到婆婆比她還積極，不但聯繫認識的中醫師，準備一星期的藥，還馬上準備餐點，要原PO帶回去。婆婆說：「妳跟他們講，生病更要正常吃東西，營養均衡，才會好得快」。

原PO感覺非常暖心：「我看婆婆忙進忙出，這樣用心照顧娘家的人，我只能說，阿母我愛妳啦」。另外原PO也幽默表示：「婆婆的溫暖貼心怎麼沒多遺傳一些給兒子啊」。

貼文一出吸引一萬人按讚，許多網友留言表示，「有智慧的婆婆跟幸福的媳婦～上輩子拯救了整個地球」、「千金難買好婆婆」、「我婆婆也是，之前娘家全部確診，婆婆帶我去市場買了一大堆肉跟菜，買到我說夠了夠了。買完公婆還開車載我拿回去，下車拿了好幾趟才拿完」。