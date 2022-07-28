超閃！日本妹突丟「1句話」台男羞揭「靠這招」1個月穩交

台日文化不同，對於愛情觀也有差異，有位男網友分享了自己交到日本女友的經驗，以前沒有告白經驗的他，因為女孩突如其來的一句話，決定要放手一搏，女孩的可愛舉動也閃瞎了許多網友，直呼「突然閃我個措手不及」、「日本女生都這樣嗎」。

原po在Dcard以「不小心交了一個日本女朋友」發文，他在今年初，某些巧合下認識了女朋友，剛開始認識的時候，只是抱著一個「交朋友的心態」，也想讓學過幾年荒廢的日文能進步一些，從來沒想過會在一起。

認識一個月左右，不知不覺對彼此有好感，原po每次送她回去宿舍時，都會有點不捨，才發現自己好像已經開始喜歡上她，原po因為自己感情挫折，也不希望自己問題干擾到女孩的未來，決定找一天假日約吃飯，想當場說清楚。

沒想到那天因為假日緣故，要排隊很久，於是兩人先去附近晃晃，這時女孩突然問了一句「所以我們是在交往嗎？」，原po被突如其來的話嚇到，害羞假裝聽不懂日文，女孩這時又用發音不太準的中文再問一次「我跟你現在是在一起嗎？」。

原po則回「算是吧，我們都牽手了」，女孩繼續丟直球說「正常朋友不會牽手吧，可是你沒有跟我告白欸，但日本人交往一定要正式告白，絕對不行這樣！」，沒有告白經驗的原po感受到女孩的認真態度，馬上鼓起勇氣告白「我喜歡妳，妳可以跟我在一起嗎？」，也是人生中的第一次。

告白成功後，女孩馬上把手機大部分的男生刪掉，原po一開始還阻止，認為女孩和他們沒什麼聊天，應該不用這麼大動作，但女孩則表示因為兩人已經在一起了。原po最後也再次感性的說「畢竟一個人住在台灣，除了自己沒有其他人能照顧自己，這樣我也都能盡心盡力的去幫忙妳了，到現在也交往快一年了，過年怕妳孤單我也帶妳回我老家，一起吃團圓飯」。

此文一出後，馬上引起網友熱議，「直接刪手機裡的男生太可愛了吧，日本女生都這樣嗎」、「突然閃我個措手不及」、「好可愛的女友」、「感謝分享，原來相處程度到了告白真的一句話就好，沒跟人告白過+1」、「我的飲料都沒你們甜」、「屬實有點羨慕」。