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嫌太忙被分手！在計程車上爆哭 司機大哥一番話溫暖她

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在計程車後座默默流淚，沒想到司機竟然遞衛生紙過來。 示意圖／Ingimage
原PO在計程車後座默默流淚，沒想到司機竟然遞衛生紙過來。 示意圖／Ingimage

每個人難免都有心情不好的時候，不論是工作、友情、愛情，都可能讓自己陷入負面情緒中。日前一名女網友在網路上發文，透露男友某天突然傳訊息說要分手，甚至完全聯絡不到人，讓她情緒直接潰堤。沒想到，在搭計程車回家的路上，原本只在後座默默流淚，卻意外被司機的一番話以及溫暖的衛生紙給安慰，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名女網友在PTT上以「被司機大哥安慰了」為題發文，原PO透露這幾個月每天都忙到焦頭爛額，常常覺得時間不夠用，「這大概就是身為社畜的心酸」。然而，原PO表示某天加班後感到相當疲憊，不想再去搭捷運人擠人，而且依照之前叫多元計程車的經驗，她發現司機通常整路都不會打擾客人，可以讓她靜靜的坐著，思考在工作上需要修正的事。

原PO提到前幾個禮拜時，有天晚上發生一件大事，讓她哭了整晚，「在我正在跟工作抗戰的時候，男友突然傳LINE說要分手，傳訊息不讀不回，打電話也不接直接關機。我當下很錯愕，覺得哪有人這樣的，在我最需要被支持的時候離開」。原PO認為生活這麼忙碌也不是自己願意的，本身也很努力在平衡一切的事情，「當時很痛苦也很難受，邊哭邊完成手邊剩下的事情」。

直到原PO把事情處理完，時間已經來到11時許，但眼淚還是止不住，因此決定叫計程車回家，避免在路上被異樣看待。車很快就來了，原PO上車後就在後座默默流淚，沒想到司機竟然遞了衛生紙過來，「因為這個動作，我憋不住直接跟司機大哥說我好難過」。司機一路聽原PO哭訴，甚至用自己身為父親的立場給予建議，鼓勵她可以往正面的方向思考，「他會離開說明他不是對的人，以後也無法支持我什麼，趁現在努力工作也不用再多顧慮到男友的心情，自己想幹嘛就幹嘛很自由，還說如果以後他女兒男朋友也是這樣，他也會這樣跟他女兒講」。

聽完司機的安慰後，原PO的情緒緩和許多，發現其實也沒錯，自己在過去有伴侶時都要顧慮很多，自己明明也很努力了，男友卻還是因為她太忙而分手，「也好！現在我就真的可以全心全意的把時間都投入在工作上，成就更好的自己了」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「不要難過，大哥說的是對的」、「上次去台中玩搭多元計程車，大叔超幽默，整路幫我介紹好吃的，聊得超開心」、「下一個會更好啦，不要想太多」、「司機大哥說的沒錯，他離開妳就是他人生最大的損失，這種人就放他走吧」、「被關心真的很溫暖，可以記一輩子，司機大哥說的很好」、「這時侯有人安慰真的好暖心」、「將來有能力，妳也要幫別人一把」。

另外，也有網友分享自身經驗，「被路人遞過衛生紙+1，真的會繼續爆哭」、「我也在地下街哭到被遞衛生紙過，旁邊妹妹還問她媽媽我怎麼一直哭」、「我之前也找司機聊天抱怨過，不得不說有些大哥真的很暖耶」、「當年我也是坐火車哭腫眼，坐隔壁的男生默默表演撲克牌魔術給我看，直到他下車為止」、「我也有過這麼哭，哭到路人過來關心我」、「我上次因為長輩往生，一大早在咖啡館就默默落淚，邊哭邊看股票，那天台股整片綠，後來老闆請我喝咖啡」。

衛生紙 計程車 分手 PTT

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