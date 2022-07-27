小姑「拿切結書」要求他們夫妻搬走 網一面倒：住久不會變你們的

不少媳婦和婆家間，有難以解決的困擾。日前一名女網友發文提到，已離婚的小姑在外租屋，時常回家哭訴房租太貴，最近公公打算把房子賣掉，小姑出面叫在這住20多年的原PO夫妻倆搬離，讓她不知如何應付。

女網友在「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，小姑自從離婚後，嫌娘家太髒所以搬出去租屋，卻時常回家哭訴「房租太貴，快活不下去了」。最近公公缺錢想把房子賣掉，但原PO和老公已經在這住了20多年。

小姑代表出面，要他們在一個月內搬走，還要簽切結書，讓原PO不知道該怎麼應付。

許多網友留言表示，「可以跟家裡人商量，找房子也要時間，等賣了再搬也是可以的」、「重點是為什麼要簽切結書，內容是什麼」、「老公要出來面對，而不是妳」、「家裡髒？可以讓人嫌棄到住不下去，那是誰的問題？房子是誰的名字？如果是公公的，公公還在叫財產，公公不在了才是遺產，他要怎麼處置是他的事。切結書內容是什麼？沒貼出來無法給意見」、「可以直接花錢買下來」。

不過不少網友認為原PO和先生的確該搬走，「所以妳們要補20年的租金給公公嗎？誰的房子誰愛幹嘛都行吧」、「房子是公公的？那你們該搬啊…不然住久你們的嗎」、「房子是公公的那就搬走啊，這是你老公要出面的事情，跟妳沒關係」、「除非真的很喜歡這房子，建議自己買，未來才不會沒完沒了」。