快訊

台大駁回蘇宏達迴避案 林智堅律師：將提覆決確保程序正義

阿美族新手背工失聯11天亡 登山「路條」拆與不拆引山友熱議

小姑「拿切結書」要求他們夫妻搬走 網一面倒：住久不會變你們的

聯合新聞網／ 綜合報導
公公決定將房子賣掉，原PO一家被迫搬離。示意圖/Ingimage
公公決定將房子賣掉，原PO一家被迫搬離。示意圖/Ingimage

不少媳婦和婆家間，有難以解決的困擾。日前一名女網友發文提到，已離婚的小姑在外租屋，時常回家哭訴房租太貴，最近公公打算把房子賣掉，小姑出面叫在這住20多年的原PO夫妻倆搬離，讓她不知如何應付。

女網友在「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，小姑自從離婚後，嫌娘家太髒所以搬出去租屋，卻時常回家哭訴「房租太貴，快活不下去了」。最近公公缺錢想把房子賣掉，但原PO和老公已經在這住了20多年。

小姑代表出面，要他們在一個月內搬走，還要簽切結書，讓原PO不知道該怎麼應付。

許多網友留言表示，「可以跟家裡人商量，找房子也要時間，等賣了再搬也是可以的」、「重點是為什麼要簽切結書，內容是什麼」、「老公要出來面對，而不是妳」、「家裡髒？可以讓人嫌棄到住不下去，那是誰的問題？房子是誰的名字？如果是公公的，公公還在叫財產，公公不在了才是遺產，他要怎麼處置是他的事。切結書內容是什麼？沒貼出來無法給意見」、「可以直接花錢買下來」。

不過不少網友認為原PO和先生的確該搬走，「所以妳們要補20年的租金給公公嗎？誰的房子誰愛幹嘛都行吧」、「房子是公公的？那你們該搬啊…不然住久你們的嗎」、「房子是公公的那就搬走啊，這是你老公要出面的事情，跟妳沒關係」、「除非真的很喜歡這房子，建議自己買，未來才不會沒完沒了」。

離婚 媳婦

延伸閱讀

樓上施工他家超多裂痕 內行網友見「傷到結構體」籲：趕緊離開

她面試緊張到一問三不知 過來人提1哲學性建議：不會緊張了

童年餐廳見「神秘機器」 網一看超懷念：小時候冰店的回憶

超噁！男友愛吃耳屎、眼屎還要「酥脆的」 她上網求救

相關新聞

小姑「拿切結書」要求他們夫妻搬走 網一面倒：住久不會變你們的

不少媳婦和婆家間，有難以解決的困擾。日前一名女網友發文提到，已離婚的小姑在外租屋，時常回家哭訴房租太貴，最近公公打算把房子賣掉，小姑出面叫在這住20多年的原PO夫妻倆搬離，讓她不知如何應付。

營造小開嫌棄女友「你爸捕魚的」 網揭真相：隱藏版好野人

現代男女交往，還會講求門當戶對嗎？有位營造小開日前上網抱怨，說交往後首度到女友家吃飯，意外得知女友爸爸職業是「捕魚的」，他埋怨女友不早說，還表示早知道的話，男方家人可能不會同意交往，讓女友氣炸。

媳婦抱怨嬰兒買周歲送「花生巧克力蛋糕」 網緩頰：至少有心準備

生日對許多人來說，是一年之中重要的節日，尤其剛出生的孩子滿周歲時，不論是父母還是長輩，都會格外重視，但日前有一位網友抱怨「孩子滿一歲生日，小姑訂了孩子不能吃的花生巧克力蛋糕，只是為了拍照」。

交往久了男友老是「已讀不回」 過來人搖頭：會改當時就改了

情侶相處常常會碰到需要磨合的事，一名網友就分享她男友慣性忽略她訊息，儘管溝通過幾次，卻還是會再犯，這讓她很苦惱，「是因為交往久了嗎？」其他過來人就說，「本性難移，會改當時就改了」。

交往3年沒合照、出遊！她月薪14K請男友吃飯反被嗆 網心疼：別委屈求全

男女交往應互相尊重，才能維持長久，一名女網友和男友交往三年了，卻一張合照都沒有，男友也從未帶她出遊過，她認為自己和正常女孩的條件一大截，因此總是覺得「人家要我就不錯了」，但她在母親節叫辦桌時，卻被男友罵窮，令不少網友看了相當心疼。

現代女性一定要知道 女生們寵愛自己的3種方式

日常生活中，女性往往容易受到許多偏見和刻板印象影響，在這樣的環境之下，久而久之便很容易忘記自己原本的樣子，也漸漸失去原有的自信。為此，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出近三年有關「寵愛女性」議題的熱門關鍵字

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。