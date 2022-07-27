媳婦抱怨嬰兒買周歲送「花生巧克力蛋糕」 網緩頰：至少有心準備

生日對許多人來說，是一年之中重要的節日，尤其剛出生的孩子滿周歲時，不論是父母還是長輩，都會格外重視，但日前有一位網友抱怨「孩子滿一歲生日，小姑訂了孩子不能吃的花生巧克力蛋糕，只是為了拍照」。

一名網友在「爆料公社」發文表示，孩子即將滿周歲，婆婆馬上急著準備幫孫子過農曆生日，要小姑訂蛋糕，沒想到小姑訂了「花生巧克力蛋糕」，讓原PO傻眼表示「這款不是專門為嬰兒設計的蛋糕」，事後原PO留言補充「夫家只想要拍照炫耀到臉書，營造一家和樂的假象，而且在婆婆的鼓動之下，先生還把蛋糕拿來餵小孩吃，讓小孩整晚亢奮睡不好」。

對此，有些網友替小姑緩頰，指出「可以理解當媽媽的看到花生巧克力蛋糕真的會大傻眼，但妳小姑沒生過孩子不知道很正常，我也是生了孩子才知道原來小孩不能吃巧克力，所以不要想那麼多，她可能真的不是故意的。再買一個小孩可以吃的就好」、「我兒子的周歲蛋糕，雖然是他能吃的，但他沒吃到，抓周玩太累直接睡著，覺得你婆家蠻有心的，至少會想幫忙準備」、「有心就好，他們幫孩子過農曆你在娘家在幫孩子過國曆就好了，但是那個花生巧克力確實有點傻眼」。

也有些人認為原PO想太多「夫家人幫小孩過生日，妳的抱怨有點無病呻吟不知所云！想吃寶寶專屬蛋糕自己訂！別把人的善良與心意都扭曲了！」、「婆婆算有心了啊，有的人還什麼東西都沒有」、「你只是不喜歡他們 跟訂什麼蛋糕沒關係」。