交往久了男友老是「已讀不回」 過來人搖頭：會改當時就改了

情侶相處常常會碰到需要磨合的事，一名網友就分享她男友慣性忽略她訊息，儘管溝通過幾次，卻還是會再犯，這讓她很苦惱，「是因為交往久了嗎？」其他過來人就說，「本性難移，會改當時就改了」。

原PO在Dcard上以「男友忽略訊息」為題表示，她與男友交往約一年了，剛認識時就算等了半天到一天，至少訊息被男友已讀後，會把她發的訊息看完、回完，但現在，她發兩、三個話題，男友不是已讀不回，就是回覆完全不同話題、純分享自己的經歷跟想法等忽視她的訊息。

她也嘗試過與男友談這件事，也表明被無視讓她不開心，男友雖有開始好好回覆或跟她解釋，但直到最近又完全無視她了，像是，原PO透過訊息與男友說自己又被忽視了，她男友只回了自己在工作上很順遂，完全忽視原PO的問題。

原PO難過地問，「是不是交往久了，就越來越不喜歡回訊息呢？」

許多過來人紛紛留言，「我最近才剛跟前任分手，前任也是這樣，久了真的會累，感覺不在一個頻率上，每次都要生氣才會認真去看待，不過我也給過他很多次，他嘴巴說會改但還是一樣被打回原形，直到分手那天他才知道嚴重性（雖然還有某些部分原因）還求我再給他機會，但我覺得人本性難移，會改當時就改了」、「跟我前任一模一樣，我們分手原因之一是因為這個，後來吵架的時候，他也直接承認，因為他就是不想回」。

有人分享自己經歷，前任也是從一開始都會看會回，到後來選擇性回覆，再到後來只講自己想講，為這個吵過好幾次，對方覺得是自己要求太多，「今天看到這篇文才知道很多人都是在意這件事的，分手後我想了很久發現，願意做到要求的人是因為彼此想法相近，兩個想法完完全全隔山隔海的是不會了解彼此需求的，即便是50年以後」。