交往3年沒合照、出遊！她月薪14K請男友吃飯反被嗆 網心疼：別委屈求全

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友和男友交往三年了，卻一張合照都沒有，男友也從未帶她出遊過，她認為自己和正常女孩的條件一大截，因此總是覺得「人家要我就不錯了」，令不少網友看了相當心疼。 圖／ingimage
一名女網友和男友交往三年了，卻一張合照都沒有，男友也從未帶她出遊過，她認為自己和正常女孩的條件一大截，因此總是覺得「人家要我就不錯了」，令不少網友看了相當心疼。 圖／ingimage

男女交往應互相尊重，才能維持長久，一名女網友和男友交往三年了，卻一張合照都沒有，男友也從未帶她出遊過，她認為自己和正常女孩的條件一大截，因此總是覺得「人家要我就不錯了」，但她在母親節叫辦桌時，卻被男友罵窮，令不少網友看了相當心疼。

一名網友在臉書社團「匿名公社」發文，她和男友交往三年，卻連一張合照都沒有，男友也從未帶她出遊，她心想「是不是因我殘障，所以他才不敢跟我出去」，她總覺得跟男友之間有隔閡，「就是好像很愛我，又不愛我的感覺」，她在庇護工廠上班，月薪只有一萬四再加上自己是殘障，因此她基本上都是倒貼男方，因為她知道一般的男孩子不太會選擇一個殘障的女孩子，所以她總是告訴自己「人家要我就不錯了」，她認為自己正常女孩的條件差一大截，即使交往了對方家人也可能會有意見。

原po生日時，希望男友可以幫她過生日，因為他們之間可說是一點回憶也沒有，但男友卻以自己家沒有過生日的傳統為由拒絕了，令原po相當難過，後來家人買了辦桌幫她過生日，男友也有出席用餐，但回家後男友卻覺得原po家人浪費，「過一個生日就要辦桌」，原po聽了相當生氣，因為是媽媽出錢，且對方也有吃，不禁讓她對這件事耿耿於懷。

母親節時，原po叫了一桌簡單的4000元辦桌，帶了男友和家人一同吃飯，當時和樂融融的，結果回到家，男友卻說「你都這麼窮了，還學人家吃辦桌」，她反駁男友，母親節一年一次而且是她花自己的錢，但男友卻表示，不是誰的錢的問題，「是這錢根本不該花」，令原po相當傻眼，若自己找個跟她相同境遇的男友，是否會好一點，「至少比較容易理解對方」。

此文一出，吸引不少網友紛紛安慰及鼓勵原po，「我覺得這交來也是浪費時間，他說辦桌的錢不該花，我覺得是他不該讓你花時間交往，這已經不是愛了！」、「不對等的關係是不會幸褔的，希望你勇敢找到幸福」、「疼愛你的不會需要你不斷找理由、找藉口去為他不對的行為作解釋，多愛自己一點，總會出現真正愛你的人」、「不要在愛裡卑微，平等尊重，妳很棒，多點勇敢自信」。

有網友則表示，這跟殘障沒有關係，「不管是不是殘障妳都有權力得到自己的幸福，別去倒貼別去委屈求全，妳需要的是一個可以愛妳全部接納妳所有的人，而不是一段又一段勉強維繫的感情，妳一定可以遇到那個人的，加油」、「這一切跟殘障沒有關係！你對自己要有自信在一段愛情關係裡面，一定不要忍耐委屈遷就，你一定要開心，合則來，不合就分開，你們不適合」。

辦桌 生日 放生 情侶

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