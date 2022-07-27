現代女性一定要知道 女生們寵愛自己的3種方式

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文／蔡瓅萱

日常生活中，女性往往容易受到許多偏見和刻板印象影響，在這樣的環境之下，久而久之便很容易忘記自己原本的樣子，也漸漸失去原有的自信。為此，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出近三年有關「寵愛女性」議題的熱門關鍵字，從這些關鍵字中找出讓女生們學會愛自己的3個方法和觀點，讓妳能夠從這些行動中擁抱內心的感受。從今天開始，學會好好寵愛自己，隨時地讓自己感覺好好，一起找回女性最真實自在的樣子！

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

用溫柔的呵護，照顧自己的身體

在《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查出的「寵愛女性」近三年關鍵字中，可以看見「照顧」、「身體」、「健康」等字詞，顯示出「女性健康」是近年來許多人都十分關注的議題。由於身體構造的不同，女性會有某些特有的健康問題，小至生理期的不適，大至子宮頸癌、卵巢癌、乳癌等婦科疾病，都需要在日常中特別留意以隨時掌握自己的健康狀況。

image source: FB／衛生福利部

有些婦科疾病一開始的症狀並不明顯，許多人往往到病況嚴重時才發現，為了避免這種狀況，許多團體都開始呼籲女性定期進行相關健檢。如政府就提出了「六分鐘護一生」的口號，提倡女性每三年花六分鐘時間進行子宮頸抹片檢查，如有狀況就可以及早發現及治療，此倡議也得到民間企業P&G寶僑的長期贊助；此外，彩妝保養品牌雅詩蘭黛也提出「粉紅絲帶乳癌防治宣導活動」鼓勵女生定期做乳房篩檢，打造一個沒有乳癌的世界。從今天起，定期進行相關健檢，用照顧健康來好好寵愛自己吧！

image source: FB／Estee Lauder Taiwan 雅詩蘭黛

用最好的禮物，犒賞認真的自己

在三大關鍵字中的「照顧」，顯示出的另一個意義是，女性常在家庭中扮演「照顧者」的角色，卻忘了要對自己更好一點。再衍生出「寵愛」和「購物」兩個熱門關鍵字便能理解，許多人最直觀的「寵愛女性」方式，便是送上一份好禮。刻板印象中「送給女性」的禮物，總是離不開彩妝、保養品、服飾、包包等商品，但其實女性可以選擇任何想要、喜歡的禮物犒賞自己！像是遊戲機、實用的3C用品，甚至是機車，都是不錯的選擇。

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因為不只服飾、彩妝保養品牌會特別在產品設計上考量女性需求，在「她經濟」崛起的浪潮下，各產業多非常關注女性議題，並推出相關商品。如電動機車品牌Gogoro就打破臺灣機車市場上大多數產品都以男性思維設計的常態，打造從女性視角出發的產品。近期Gogoro推出全新Gogoro Delight，該款電動機車由女性團隊主導設計，從日常生活中女生實際騎乘機車的經驗中，打造出符合女性需求的車款。輕巧的車身、省力中柱、倒車輔助及省力牽車模式設計使用起來毫不費力，擁有同級車款最低座高及AIRCUSH™緩衝飾板、可收合杯架讓機車騎乘起來更為舒適，照明範圍、亮度增倍的車燈與全新安心護送燈加強了夜晚的安全感，還有車廂U型照明燈及車廂香氛組，讓一些喜歡儀式感的女性有不一樣的選擇。在日復一日的忙碌之餘，用辛勤工作的成果，買部好車犒賞自己吧！

用自信的態度，活出自在的樣子

「她穿得好土」、「為什麼要穿那麼暴露」、「腿那麼粗還穿短褲」……日常生活中你是否也常聽見類似的話呢？女性的容貌、身材及穿著，總是很容易被放大檢視並且大肆評論，讓許多人逐漸變得在意他人目光，產生容貌焦慮、身材焦慮等情形。《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統要用熱門關鍵字告訴妳，不要在意他人目光，好好寵愛自己，重拾「自信」、「美麗」由自己定義！

image source: FB／Uniqlo Taiwan

只要妳喜歡，舒服、自在的模樣就是最美麗的樣子！如同服飾品牌Uniqlo近幾年都會固定推出的「美麗女人節」活動宗旨：美麗不只有一種樣子，在生活中的不同時刻、不同場合及不同的穿衣風格，都有其獨特的美。不用拘泥大眾目光，不論任何服飾、穿搭風格、造型，只要穿得舒服、活得自在，妳就是最美的樣子。用自己喜歡的穿著打扮，活出最自在的樣子吧！





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2019年07月06日至2022年07月05日。

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