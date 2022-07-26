媽媽點餐總要老闆給「一半就好」 網見原因大讚：最棒身教

養育孩子的過程中，飲食習慣往往需要父母花時間引導，直到他們能獨立用餐。一位媽媽因為女兒總是只吃一點點，想出一招不會浪費太多食物、自己也不必硬幫她吃完的方式，讓許多網友稱讚「最棒的身教」。

這位媽媽在臉書社團「爆怨公社」分享自己的幫女兒點餐的「撇步」，她表示帶女兒出門已養成一個習慣，當女兒有想吃的東西，她都會跟老闆說「請給我一半的量就好，費用我會照實支付」，最常見的就是女兒很愛吃的冰淇淋。

媽媽解釋道，老闆總會說「實付就實給」，但她其實是不想浪費食物，因為女兒愛吃的她不見得也想吃，因此最保險的方法就是只要點一半的量，況且即使份量已減半，女兒也不一定吃得完。所以她只能以這種折衷方式來解決，並期待女兒的食量可以逐漸增加。

此則貼文讓許多網友大為讚許，稱讚她觀念正確，「不浪費是美德」、「很好的身教」、「你真的是很棒的家長，不浪費食物，當孩子的榜樣，非常尊敬你」、「您是很棒的媽媽呢！從小就教導孩子對食物的尊重」、「媽媽辛苦了，為了她願意吃費盡心力啊，比她都不吃的好」。

還有不少有相同困擾的家長深有同感，「我女兒食量也都一小口，不好意思麻煩老闆特製，我只能跟著女兒吃」、「我女兒從來沒有把食物吃完過，連甜點也一樣，小鳥胃又加上不愛吃，瘦小到不行」、「我家的也是，吃多一點就吐給妳看」、「我家兩個孩子，是直接請老闆一份分兩份，養到國中才自己吃一份」、「我跟我家三年級兒子永遠一起吃一個便當」、「我去看電影也是跟服務人員說爆米花不用裝到滿，因為我跟孩子都吃不完，總比浪費好」。

但也有網友的煩惱剛好相反，「真羨慕，我們家的都吃不飽，體重都超標」、「兒子就不一樣了，麻煩給我多半份，謝謝」、「我兒子食量跟大人一樣，還搶著吃別人的」、「我家兒子2歲，我買一個便當分他吃，我會吃不飽」。