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她呼籲不要介紹男友給閨蜜認識 爆遇這三件事「直接絕交封鎖」

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO認為閨蜜不懂得避嫌，最終導致絕交、並封鎖聯絡方式。示意圖／ingimage
原PO認為閨蜜不懂得避嫌，最終導致絕交、並封鎖聯絡方式。示意圖／ingimage

每人交友喜好不一，有些人樂於將另外一半介紹給周圍的朋友認識，並希望對方能快速加入自己的交友圈。不過有名女網友在Dcard奉勸大家，「不要把自己的男友介紹給閨蜜好友認識」，並表示自己遇過閨蜜以各種方式勾引自己的男友，最終原PO慶幸自己的男友懂得避嫌，也將這名閨蜜的聯絡方式封鎖並絕交不再往來。

原PO表示，自己的這群姐妹包含自己共有四個人，其中兩個已有穩定交往的男友，自己則在四個多月前剛交到新男友，剩下一位單身。自己則在與男友交往一個多月後，趁著某次聚會帶著男友介紹給閨蜜們認識，以下事件讓原PO覺得該名閨蜜似乎對自己的男友有興趣。

事件一

原PO有次單獨約這名閨蜜喝下午茶，談話中聊到某個韓劇，閨蜜突然表示，「妳男友也說他很喜歡這個女配角耶！我那時候嚇一跳我們喜好超像的！」當下原PO便聽得不是滋味，最後詢問男友後，才得知事男友之前發了一則Instagram限時動態說自己在看這部韓劇說很喜歡女配角。

事件二

五月時，原PO要幫另一個朋友慶生，下班後原PO男友就開車來載原PO一起過去，然而原PO閨蜜當時被分配到負責拿蛋糕，便順路請男友一起去閨蜜的公司接她。

事後，上個月的某一天早上原PO收到閨蜜的訊息，便詢問「下班要幹嘛？有要約會嗎？」原PO表示已與同事有約，反問閨蜜怎麼了，她則說沒事。

令原PO意料之外的是，閨蜜居然直接打電話給原PO男友，問他能不能去接她下班順便吃個飯？當下PO男友則立即拒絕。

事件三

近期原PO與一群朋友去包棟民宿玩，不料在當晚準備晚餐時，原PO閨蜜跌倒受傷，當時所有朋友都在，原PO閨蜜卻對著原PO男友說：「你可以去幫我買ok蹦嗎？」最後原PO強忍著怒氣和男友一起去便利商店買了消毒用品，再由原PO幫忙包紮完畢。

旅程結束後，原PO也直接約閨蜜把話講清楚，並直接表示請她自重不要越線，不然枉費多年的友情。但原PO閨蜜僅表示，雙方個性很合想交個朋友而已，是原PO小題大作。最後原PO便直接與這名閨蜜絕交、並將聯絡方式封鎖，也慶幸男友還算懂的避嫌。

底下網友留言表示，「男友加分！處理得很棒」、「所以我都不會介紹朋友給我男友認識，太麻煩了」、「我覺得反而是好事，看清一個人」、「哪個正常人會想單獨約朋友的男友出來吃飯啊」、「這種的也算閨蜜嗎…」。

Dcard 兩性關係

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