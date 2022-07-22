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弟媳當面「狂摸她老公」 向婆婆抱怨遭嗆：別破壞家庭氣氛
一位女網友指控，她的弟媳習慣抱住先生的手，讓她相當不滿。向婆婆抱怨卻被說，該檢討的是自己，若無法接受以後就「不要出現在他們家的家庭場合」。
女網友在「毒姑九賤婆媳討論區」發文提到，她的小叔和弟媳一家雖經濟上需要大家援助，但因弟媳嘴甜，所以特別受到婆婆疼愛。當他們需要錢，就會和婆婆說，讓當老闆的原PO老公幫忙。
原PO提到，老公在婚前就說過，「弟媳很常肢體上動手動腳，他也很怕弟弟會胡思亂想」。弟媳常假借感謝之意摸或抱原PO先生的手臂，有天這件事就直接在原PO面前發生。
剛好婆婆打電話來關心，原PO就將這件事告訴婆婆，沒想到婆婆反教訓她一頓，還說「這是家庭成員感情很好的一種方式，我應該要很高興，要改變的是我」，如果原PO還是很在意，就別在他們家庭聚會出現，「不然我的介意會破壞了他們的家庭氣氛」。
後來婆婆打電話給先生，哭訴媳婦不孝。原PO的先生很孝順，雖然不認同弟媳的行為，但他認為原PO不該堅持己見，忤逆婆婆，這讓原PO氣炸：「那我以後都融入你的家庭，跟你弟弟還有你妹夫好好的培養感情，跟你弟媳一樣犯花痴」。
網友紛紛留言表示，「妳就配合婆婆的要求，對小叔下手吧」、「當場手撥開啊！她都不客氣的身體觸碰了，妳還跟她客氣啥」、「把她手撥開，順便叫她自己去結帳吃飯的錢」、「老公問題最大」、「不用呀，直接遵照婆婆的意思以後都不出席就好了」。
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