男友手機狂存辣妹照！她嘆：振作變成她們 網卻揭這點關鍵

近日，一名女網友發現男友的手機裡有大量的網紅美照截圖，但她不僅沒有大發雷霆，反而因此對生活有了新的領悟，並鼓勵自己要振作起來，讓自己變更好，滿滿正能量讓眾人誇讚是「天堂女友」，然而卻有眼尖網友發現，原po似乎是搞錯重點，因為照片裡的網美們各個都是「波濤洶湧」。

該名女網友在Dcard表示，平常男友的手機都隨便她看，但某天她卻突然發現男友存了很多網美的照片，而從文章內的截圖可見，有不少穿著性感的辣妹。儘管原po表示自己當下有些訝異，畢竟突然多出很多正妹照，心裡總覺得會怕怕的，但仍告訴自己這沒什麼吧，且轉念一想，男友會存下這些照片，想必是喜歡她們的某些「特點」。

經過原po仔細觀察後發現，這些網美們的生活多采多姿，不是在看展覽打卡就是去旅行踏青、吃美食、健身運動，讓她對生活有了新的領悟，「看完男友手機後，我想變成她們」，「我想我自己應該也振作起來，讓自己變更好！這樣的我才會更值得被愛吧！」。

文章曝光，許多人都不禁佩服她的正面能量，「希望女生能學習這心態，而不是整天靠北男友看身材」、「會去反思自己的問題並做出改進這點，你已經很棒了」、「這是哪裡來的天使女友」、「努力讓自己變得更好是一件好事，不過希望妳記得妳的存在本身就是美好的、值得被愛的」。

不過，多數網友發現原po男友的照片裡都存在一個共通點，「全部照片的共同點就是奶」、「男友純粹喜愛奶子而已，跟體驗生活無關」、「我也覺得是因為奶，如果是過的很正向很充實的部分為何沒有存男生？」、「男生追女生的哀居還截圖絕對不會只是欣賞人家的生活」。