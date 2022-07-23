哥吉拉之亂掀熱議 網友點名「這件事」埋下衝突導火線！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近半年內網友熱議的「離婚原因」相關話題，帶您了解七大離婚原因的網路聲量排行。

正所謂「相愛容易相處難」，婚後朝夕相處、維繫感情時所面臨的重重關卡才是夫妻所要面臨的真正難題，而隨著社會風氣變化，最終選擇以離婚收場的情形也日益常見。近期網路瘋傳一則夫妻為了哥吉拉模型而協議離婚的事件，也讓我們再次見識到經營婚姻的不容易。

「外遇出軌」成多對名人離婚主因 「觀念不合」是夫妻日後衝突導火線

▲ 網友熱議Top7離婚原因 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對「離婚」的相關話題討論，可以發現「外遇出軌」是民眾熱議的離婚主要原因之一，由於今年上半年有許多名人因出軌導致婚變的新聞頻傳，吸引網友參與討論，留言如「不懂為什麼要隨便結婚又劈腿」、「偷吃真的很不應該」等。另外討論區中也有網友發文請益「如果老公有小三，該怎麼辦？」，引發社群熱議，不少網友紛紛留言建議，如「一定要離婚啊，要體面地找到自己的幸福」、「快離婚，過快樂的單身生活」、「不要浪費自己的青春和快樂在不值得的人身上」等，表示對於伴侶的出軌行徑應採取零容忍態度。

除此之外，「家庭暴力」也被認為是導致夫妻失和的一大常見因素，便有網友發文詢問該如何應對伴侶時常恐嚇、脅迫自己和小孩安全的情況，引來網友高度關注，如「動手有一就有二，快尋求法律途徑離婚吧」、「忍一時不會風平浪靜，可以在網路上找婦女團體求助」等，建議原發文者盡快採取適當措施，避免造成自己和孩子面臨更大風險。

另一方面，夫妻相處時「觀念不合」也是造成離婚的常見主因，以近期的哥吉拉事件為例，由於女方未經男方同意便將丈夫的珍藏模型送給親友，進一步導致夫妻言語衝突不斷，乃至協議離婚，便有網友認為雙方價值觀不一致是整個事件的導火線之一，留言如「不懂得尊重伴侶興趣的人，就快點離一離吧」、「夫妻價值觀不合，就算今天沒發生這件事，估計改天也會因為別的事吵架」，也有網友表示夫妻之間平時就要多加溝通、包容彼此並取得共識，建立對彼此的尊重才是減少衝突的秘訣。

誠然每對夫妻都會希望自己的婚姻能夠幸福美滿，但卻難免會在婚後生活中遭遇挫折，倘若已經嘗試過溝通、相處卻仍然未見成效，則離婚自然也可以是一種選擇。無論如何，希望大家都能成熟面對彼此，穩健對待關係，不要造成更大的傷害與消磨。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》