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滿18歲女兒抱怨嚴父拒讓她與友出遊過夜 網建議：盡早獨立

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO渴望能與好友一起出門遊玩。示意圖／ingimage
原PO渴望能與好友一起出門遊玩。示意圖／ingimage

疫情肆虐之下，導致許多應屆畢業生的畢業旅行因而取消。直至近期疫情趨緩，政府亦有推出國旅補助方案，但一名女學生在Dcrad心情版上無奈抱怨，平時父親管教嚴格，已滿18歲卻無法享有自由，想趁暑假疫情趨緩與高中朋友出門過夜遊玩，以滿足在學時沒有畢旅的遺憾，無奈原PO父親依舊不答應，女學生只好發文向網友詢問辦法。

原PO表示，自己平時很少能跟同學一起出門遊玩，原因在於父親每次都不答應，唯一只有上課、社團、或補習班才會與朋友見面。直至近期暑假加上疫情趨緩，原PO想與朋友們計畫三天兩夜的旅遊行程，第一次詢問後，無奈卻得到父親回覆：「你們人都不到10人又都是女生，怎麼不約老師一起去，比較安全啊？」

但原PO並不認同父親的說法，認為約班導出門遊玩並不妥當，第二次訊問後，原PO強調，這次有12個人，也有同學的哥哥姊姊，路況熟、也有規劃好行程。但原PO父親卻反駁，「妳現在應該要認真讀書，賺多點錢比較實在，妳出去玩也只是把錢花掉而已，對家裡沒有幫助」。

她再吐露心聲表示，父親從未站在自己的角度思考，每次都拒絕朋友的邀請，導致同學間有活動也不主動詢問，還會被反問：「因為妳爸又不會讓妳去」。在同儕關係中，固然不好受，甚至連大學的選擇也被干涉，就因離家太遠，也不讓原PO就讀她想去的，只能留在離家近的大學。

她更加碼抱怨，父親常常在言語上情緒勒索，且威脅把原PO的所有東西都沒收，包括手機、錢包、電腦、冷氣等，並表示「反正妳想去就去，我話就說到這，如果妳有聽懂，就知道該不該去。」

Dcard網友們留言建議，「18歲可以考慮去打工，這樣出去玩花自己的錢，爸媽還能說什麼，只能早點靠自己獨立出來」、「這種不直接認真跟他們吵一次大的，他們永遠都會這樣」、「吃人家住人家的，真的就不要問題這麼多好不好，真的是過太好才會有這種想法欸」、「我覺得可以和他們認真談談，然後問他們在意的點是什麼」。

Dcard 疫情

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