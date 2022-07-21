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她問曖昧對象有味道怎解 網勸先試「一辦法」不行就分：很臭帥也沒用

聯合新聞網／ 綜合報導
一位女子表示曖昧對象一切都很好，但是汗味特別重，讓她不知該如何是好。示意圖／ingimage
一位女子表示曖昧對象一切都很好，但是汗味特別重，讓她不知該如何是好。示意圖／ingimage

與曖昧對象相處會觀察許多方面，近日一名女子在約會時卻發現對方運動後汗味特別臭，但除此之外其他方面都令她非常滿意，讓她不知如何是好，有網友建議先透過飲食、止汗劑或更換衣物嘗試改善，若無效則建議放棄。

一位女網友在PTT上以「曖昧對象有點味道」為題發文，她稱閨蜜因疫情報名線上課程認識一名男生，最近疫情趨緩兩人開始相約一起吃飯、看電影，對方條件不錯，且相當貼心，約會都會主動接送、提重物，走路也都會讓她走內側，是一個相處起來舒服也蠻陽光的男生。

原po表示，閨蜜和曖昧對象每天都會視訊或電話聊天，就在以為他們會順利開花結果時，閨蜜卻突然向她抱怨，一次他們約去打壁球，發現對方運動流汗後的味道超重，加上壁球又是一個室內運動，過程中閨蜜只能盡量用嘴巴呼吸，「閨蜜不太會講話，最後只好裝作身體不適，跑去洗澡結束這回合」。

經歷那次事件後，雖然對方仍舊三不五時約閨蜜一起運動，但閨蜜表示不太敢再跟他出門，但又怕這樣會讓對方覺得沒戲，「畢竟閨蜜是母胎單身，有點不知道怎麼辦，撇除這事件是比較尷尬外，其他相處目前也沒有什麼問題」，因此原po想替閨蜜詢問遇到這種情形該如何是好。

一些網友建議先嘗試能否改善男方體臭，「吃很多肉的人汗會很臭，吃素就不會了，這我親身經驗」、「送芳香豆給男的，洗幾次後就算大爆汗都會散發特殊味」、「試過體香劑或是止汗劑？主要人體還是腋下那區塊比較容易有異味」、「男生是很久沒運動了嗎？是的話可以再試個幾次，按照我本人去健身房跟當兵的經驗，不常運動的人突然大爆汗運動都爆臭，爆幾次汗就好了」。

許多網友點出汗味臭可能和衣服有關，「通常汗味跟衣服關係最大」、「約他去運動用品一起逛，說我們會一起運動，也一起去買運動用的衣服，買排汗衫就解決啦」、「很多時候臭的其實是衣服，換一件就沒事了」、「運動的布料材質可能也有差，以前隨便穿發現容易臭，後來都換好一點的機能服飾改善很多」、「止汗劑跟好一點的快排T就應該沒啥味道了」。

也有網友建議原po閨蜜直接坦白，「別因為尷尬不說，說了有機會使用止汗劑變香，不說就直接無緣」、「直接說就好了，男生如果有意思就會改進，這是個觀察的好機會」。一些人則認為若實在無法改善乾脆放棄，「臭是很嚴重的事，帥也沒用了」、「不要忍…我有過類似經驗」、「不喜歡的味道真的不行」、「有些人汗臭是很酸的，不是普通的汗臭」、「臭真的很難喜歡」、「如果換衣服還是臭感覺無法勉強」。

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