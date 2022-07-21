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好男人哪裡找？ 她分享這四點：理工男真的超香

聯合新聞網／ 綜合報導
現代人挑選另外一半都有各自喜好的類型。示意圖／ingimage
現代人挑選另外一半都有各自喜好的類型。示意圖／ingimage

現代人崇尚自由戀愛，每個人對自己另外一半都各有喜好，有女網友在Dcard上分享自己偏愛「理工男」類型的男性，並列出四大優點，分別為：生活環境單純、富有創造力、善於釐清問題找解方、理工男是璞玉。並表示有時理工男的缺點有時反而是優點，可惜現在工作環境因素，目前找不到理想的類型。

原PO表示自己是「理工男癡女」，曾經交往過的三任對象皆為「理工男」，並發現身邊許多女性朋友對「理工男」的印象並不好，因此藉由以下四大優點，說明理工男作為情人的優勢。

1. 生活環境單純

原PO笑稱，理工男的異性朋友比日本製的壓縮機還稀少，一般男性大多會出門去夜店、與異性社交等，但理工男卻常在家寫程式、打電動，社交圈相對單純，能給予女性安全感。

原PO說明理工男大多社交行為少，居家寫程式、打電動居多。示意圖／ingimage
原PO說明理工男大多社交行為少，居家寫程式、打電動居多。示意圖／ingimage

2. 富有創造力

原PO以個人經驗分享，過往的前任愛好開發不同的「小東西」，寫了許多實用又有創意的插件、小遊戲等，即便表面上較無光彩，但有才華跟熱忱的工程師，對於原PO而言打從心底感到相當佩服。

3.善於釐清問題找解方

原PO說明，「理工腦」就是善於解決問題的腦袋，舉凡是東西壞了、電器故障等，或是生活有任何困難，他們都能用理性思維方式高效思考，找出解決問題的方式，相處久後，自己的想法也會潛移默化、有所成長。

4.很多理工男是璞玉

最後原PO補充，理工男其實超多「潛力股」，只要換個髮型、服裝，顏質便會提升一大截，可以把他們變成你喜歡的形狀。

此文一出，網友紛紛留言回應表示：「我也超愛理工男！但是我不知道他在哪」、「我交過的理工男不太會花時間管妳，因為他們有很熱衷的事，也不太會問妳在幹嘛、去哪了、跟誰」、「交友軟體理工男生超多」、「但我不喜歡理工男，『直』到想殺人」、「我男友理工男每週跑夜店，跟我在一起後也是每週跑只是帶著我一起跑」、「理工男情商低又嘴壞，建議要回收再找」。

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