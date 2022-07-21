公公趁婆婆不在偷送千元水蜜桃 只因媳婦跟逝去的「她」很像

一名媳婦透露，公公趁婆婆住院不在買回高價水蜜桃給她吃，她不解公公為何對自己這麼好，一問之下公公才娓娓道來過往的悲傷故事，真相曝光令5千網友瞬間鼻酸。

一名女網友於臉書社團「匿名公社」發文分享，最近丈夫在外地工作，婆婆剛巧身體不適住院，公公交代丈夫大哥去醫院照顧婆婆，並在昨（20）日特地出門買了3顆共千元的水蜜桃回家給原po，「妳要趕快吃，趁妳婆婆住院吃掉它，我是專程買給妳的」，原po想分給公公吃也遭拒，還說看著她吃就很好了，於是原po向公公問道，為什麼對她那麼好。

一問之下才知公公曾有一段傷心往事，公公表示在娶婆婆之前有一段婚姻，與前妻育有一對雙胞胎女兒，一家四口過得非常幸福，一天公公想去海邊釣魚，兩個15歲的女兒吵著要跟，前妻無奈之下只好同意，不料卻發生憾事。

公公在釣魚時，兩個女兒在旁玩耍，結果大女兒一個不小心掉到海裡，小女兒想拉姐姐上岸，反被姐姐一同拉下海去，旁邊釣魚的人看見後一直叫公公，可是當時海風和海浪聲太大沒能聽見，直到有人跟他說才知道出事了，兩個女兒被救起後送醫不治，前妻也因受不了打擊，一辦完女兒的後事就自殺身亡了。

後來公公還帶原po去生命園區探望逝去的前妻與兩個女兒，「他告訴我，我的言行舉止和飲食習慣，很像他的小女兒，大嫂很像他的大女兒，他看到我們就像看到自己的兩個女兒，所以他很疼我和大嫂」。原po又問公公為什麼家裡沒有三人的照片，公公說照片被婆婆全部燒掉了，因為婆婆認為這是他們兩人的家，所以連神主牌也不准放，公公只能在忌日和掃墓時去生命園區看望祂們。

原po公公的故事吸引近5千名網友點讚，紛紛對他的遭遇表示同情，「看了覺得很心疼公公」、「公公一定很悲傷」、「這故事好悲傷，妳公公的內心應該五味雜陳，卻只能一直放在心裡最深處」、「怎麼也沒想到是一個讓人眼眶泛淚的結局，妳跟大嫂對公公來說就是天使般的存在」。

一些網友不解婆婆作法，「我只覺得妳婆婆很可怕」、「妳婆婆心眼也真夠小的」、「婆婆好過份，為什麼要跟過世的人吃醋，給公公留給念想也好啊」、「都已經是過世的人了，多點度量吧婆婆」、「照片被現任妻子燒毀也太過分了，愛一個人應該包括他的過去，哪怕不接受至少也要尊重」。

不過另有網友認為，婆婆也有自己的難處，「或許婆婆就藉由這種方式，要強迫公公走出傷痛忘掉過去吧…婆婆如果真的只是因為嫉妒心就這麼過分，我覺得也不會跟你公公走到現在」、「也許婆婆是不希望公公想到過去自責」、「其實我覺得要懷念逝者沒問題，但感情上，沒人想被當成替代品，就算對方已經過世」。

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