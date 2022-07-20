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保全爸遭兒諷「社會底層」 心痛坦言：內心過不去
日前一名網友發文提到，他平時擔任大樓保全工作，前陣子在北部唸書的孩子放假回家，卻常打電動到凌晨三四點還不睡，原PO要他早點休息卻被罵是「社會底層」，讓他非常受傷。
網友在「匿名公社」發文表示，他平常是一位大樓保全，最近在北部讀大學的孩子放假回南部，卻常打電動到凌晨三四點，原PO擔心他身體會出狀況，所以常唸他趕緊去休息。沒想到有天孩子居然一氣之下對他說：「像你這種社會底層的保全，讓我丟臉就算了，不要我打個遊戲還來煩我，早知道就待在台北別回來」。
原PO坦言，聽到的當下非常傷心，「我沒想過他會歧視我的工作」，從此不再催他去睡覺。他提到，孩子最近打遊戲常罵髒話，脾氣也越來越差，擔心他走上歪路，又不知該如何幫助他。
原PO說道「還是說我要換工作呢？但一把年紀了也不知道能換什麼工作...」他認為，保全是一份非常穩定的工作，也是因為這份工作才能把孩子送到台北唸書。他表示「如今我內心也已有疙瘩，不太會再主動關心兒子。不知道孩子是否真的歧視我，導致內心有點過不去...」。
許多網友留言表示，「我會跟孩子說：有本事的話自己賺，只要我沒拿到你半毛錢，你都沒資格歧視我」、「讓他自己體驗賺錢不易」、「職業沒分貴賤，只怕你不努力，至於孩子就讓他早點出社會生活」。
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