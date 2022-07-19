男友送「有裂痕的杯子」她瞬間暴走 原因曝光眾人怒批：哪門子心意

收到禮物本是一件令人開心的事，一名女子卻抱怨，男友總是送她自己不要的物品，每次收禮都十分困擾，這次更是打算將有裂痕的杯子送她，還說「送東西本來就是送不要的」，讓女子又氣又無奈，連網友也不解問「這哪們子的心意」。

「男友送我有裂痕的杯子，是我反應太大嗎？」一名女網友在Dcard上發文，她表示近日男友換購了一個很喜歡的杯子，但回家後發現杯子有裂痕，於是傳訊息告訴她，「杯子好像有裂，送妳好了，我再去換一個」，她看到訊息瞬間惱火，直接回男友，「為什麼裂掉的要送我，我不是收垃圾的欸，幹嘛不跟他換新的就好」、「我每天都在努力讓自己變得更好，配上更好的東西，把不夠好的自己跟東西丟掉，然後你要送我有裂痕的杯子？講得像要施捨我什麼東西一樣，憑什麼？你去找個垃圾女友在一起吧」，結果男友已讀不回。

該女子表示，這已經不是男友第一次送她不要的東西了，之前男友家大掃除，拿給她一整袋不要但捨不得丟的雜物，包括文具組、環保餐具組、充滿灰塵的釘書機、意義不明的紙捲等，平時也會陸續拿一些紙膠帶或小玩具給她，說是之前買的但現在不需要了，但她收下後其實很無奈，「這些東西我收下之後都不知道怎麼處理，丟掉感覺對不起他的心意，但我真的也用不到」。

她也解釋此次會發怒，是因為男友說「我再去換一個」，這句話讓她真切感受到「這是男友不要的垃圾」，加上交往兩年間男友十分小氣，不僅禮物送的都是自己不要的物品，請她吃一顆布丁都會記很久，連唯一的生日禮物也是她要求才勉為其難答應，相反地，她經常送男友昂貴的禮物或請吃飯，長期的心裡不平衡導致她這次徹底爆發。

事後女子與男友理論，男友表示覺得很委屈，那是自己的心意，還說「送東西本來就是送不要的」，她則告訴男友，「送人垃圾不叫心意，我送的東西都是挑選你可能需要的、或是你喜歡的，這才叫心意，送垃圾的話，反而是接收垃圾的人更有心，替你處理不要的垃圾」。兩人後來雖和好，她也陪男友去換新的杯子，但對此話題卻仍未達成共識，所以她請教網友，究竟是不是自己大驚小怪。

許多網友支持女方看法，並勸她趕緊分手，「至少我愛一個人會把最好的留給她」、「自己不要的才給另一半是什麼心態啊，不懂」、「不管送的對象是誰，一般都是希望對方收到會開心吧…」、「我也覺得這個反應不大，很正常！誰收到別人不要的才給自己的『垃圾』都會不爽！！」、「下次也送他妳不要的，看他什麼反應」、「妳真的可以放生他了，讓他去找一個願意收垃圾的女友」。

也有網友建議彼此先好好溝通，「你在文章中也提到他之前也會送你不要的東西，但你都收下因為不想對不起他的心意，會不會有可能他以為你是心甘情願的收下那些禮物，所以他才覺得沒什麼大不了」、「如果不喜歡為甚麼不拒絕？妳可以跟他溝通啊，如果溝通無效就分手這樣」、「撇除他的行為真的讓人不解之外，不溝通真的對方會不知道妳在想什麼」。

後續事主出面回覆，表示男友有釋出誠意，加上文章獲得熱烈迴響，男友自然也看到了，還因此有些沮喪，但當下並沒有質問她，願意跟她好好溝通，這點令她非常欣慰，因此兩人還是選擇再努力看看。