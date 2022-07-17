她無法接受男友有認識15年女性好友 網：價值觀不同就分手

另一半的好友常常會成為讓人吃醋的對象，一名網友就分享他有一位認識15年的好友，偶爾會一起吃飯與聊天，但女友無法接受，其他網友便建議「你們兩個觀念不同，如果我男友不願意跟異性朋友避嫌少聯絡，那我真的寧可分，一直吵架太累了，我相信我可以找到一個和我價值觀相同的人」。

原PO在Dcard以「女友無法接受自己有女性朋友」為題表示，他有一位從國中認識到現在已經超過十五年的女性好友，他看待她就像好哥們，而她看待原PO就像好閨蜜，他們大概一到兩個月會見一次面，吃飯聊天而已，而且一定會跟女友報備，除此之外就是一個禮拜會聊個幾句或有時回IG限時動態，他也強調「絕對不會回一些18＋的內容，沒有這麼白目」。

但他女友因為這件事吵過幾次架，一直說不喜歡他身邊有異性朋友，更不喜歡他們單獨出去吃飯，只要看他手機有那位女生的回覆，就會問可不可以減少來往，他女友最近更是直接密對方問一樣的話，原PO每次都會強調他們只是朋友，但每次都總能感覺到女友還是很不開心。

他認為該做到的公開透明自己都有做到，絕對沒有做出有對不起女友的事，「所以我真的不知道為什麼事情會演變成這樣」，再加上「她明明自己就有一個高中就認識的男閨蜜，沒幾天就會單獨跟他約出去逛街吃下午茶」，原PO認為就算對方是同性戀，還是覺得不合理「我自己是覺得蠻雙標的啦」。

網友紛紛留言，「我不能接受，看太多渣男故事了，我不想賭自己不會是裡面的主角，所以完全不相信男女之間有純友誼，真的純也要是有一方的性向不是異性戀，我男友也跟我有同樣的看法，你們這樣其實也算價值觀不同，不適合早點分吧」、「我覺得gay跟異性戀朋友還是有差的！不能說雙方誰對誰錯（但密你朋友的部分有點過分了），單純價值觀不一樣而已，看看能不能協調吧」、「你們兩個觀念不同，如果我男友不願意跟異性朋友避嫌少聯絡，那我真的寧可分，一直吵架太累了，我相信我可以找到一個和我價值觀相同的人」。