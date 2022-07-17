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年輕人不願生小孩？ 網勸：年薪沒200萬別生

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友拋問「現在完全不打算生小孩的人多嗎？」引來網友熱議。 圖／Ingimage
一名網友拋問「現在完全不打算生小孩的人多嗎？」引來網友熱議。 圖／Ingimage

有些人將「結婚生子」當成人生目標，但生養孩子得要花大筆費用，讓不少年輕人卻步。日前一名網友拋問「現在完全不打算生小孩的人多嗎？」他疑惑，生孩子是人生必經的大事，還是不生也無所謂呢？對此，網友認為「家庭年薪沒200萬別生」。

一名網友在PTT提出疑問，他好奇現在不生小孩的人多嗎？並疑惑「是否要留下子嗣，才算是對人生有交代？生孩子是人生必經的大事，還是不生也無所謂呢？」

對此，網友認為「現代時代變了，一堆人不生小孩」、「養兒防老的觀念過時了」，還有人分析「年薪雙薪平均沒個60萬以上，生了根本自找苦吃，一個小孩養到大學畢業每年花費至少120萬，用心一點栽培又更貴」、「沒錢怎麼生？」、「現在這年代出生的小孩，要負擔嚴重失衡的扶養比，真的不要期待小孩有能力養爸媽」、「現代人要面對經濟困境、求偶焦慮、氣候變遷，如果沒有這些問題，才會考慮生」、「家庭年收入沒有200萬，就別生小孩了」。

有八年級網友指出「實際狀況是現在願意生的越來越少，新生兒年年減少，今年上半年甚至只有6萬7千人，十年前的2012可是23萬多，我自己82年次，周遭從小到大的同學有生的一隻手就數完了，這可不是每個人都沒對象，多得是結婚了不生的，七年級到八年級後段那代大概是最後一批，比較願意生的一代了，如果交友圈在八年級前段的，對不生的狀況應該特別有感」。

結婚 懷孕

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