人妻擅自拿「珍藏哥吉拉」送親戚 尪暴氣還被罵幼稚

每個人都有自己的興趣喜好，有些人就特別喜歡收藏公仔和模型，甚至會希望可以收藏到完整一套。日前一名女網友在網路上發文，透露自己最近把老公收藏的哥吉拉公仔送給小朋友，結果事後老公竟然生氣翻臉，讓原PO無奈直呼「為了一個模型那麼幼稚，我該怎麼讓他別像個小男孩一樣」，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名女網友在臉書「匿名公社」上發文，原PO表示老公一直都有在收藏公仔，大部分是布袋戲、航海王、哥吉拉。近日原PO媽媽帶了親戚到家裡玩，小朋友看到哥吉拉公仔都非常喜歡，媽媽又在一旁說就送給他，「我就對模型拍照，模型送小朋友，之後我再去買」。

老公事後發現公仔少了一隻，原PO就和他坦承已經把公仔送給小朋友了，之後也會再幫他買一隻一模一樣的。沒想到，老公開始生氣發飆，翻臉說那隻公仔很難買，後來又稱他就是只想要自己買的那隻，最後情緒失控後就甩門出去了。

事情還沒結束，老公晚上回家時，竟然買了一大堆公仔，並聲稱自己花了幾十萬元，令原PO氣到直接回娘家。在貼文的最後，原PO氣憤寫道，「要他道歉，不然我們會有大問題，為了一個模型那麼幼稚，我該怎麼讓他別像個小男孩一樣」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友認為不應該亂碰他人物品，「拿人家珍藏的寶貝送人，還叫人家不要那麼計較，真是衰遇到肖查某」、「在妳眼裡只是個模型，但那也是他的私人物品，未經許可擅自拿取就是偷竊了｣、「拿不是自己的東西送人真的超沒有禮貌完全不尊重對方，不是自己的怎麼會有臉送，就算是爸媽也不行」、「覺得除了不尊重也沒有在乎對方，喜歡模型這件事應該本來就知道吧」。

另外，也有不少網友紛紛表示，「我也是收藏不少布袋戲和哥吉拉，敢動我的公仔，我肯定翻臉，我還會去報警要求賠償」、「我有一櫃子的書，我老公一直想丟掉，他丟了我一定會暴怒」、「我就碰過把我的絕版漫畫拿去賣，還事後才跟我說，到現在還是很不爽，又找不回來了，真的心痛啊」。