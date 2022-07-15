岳父要求「入贅送600坪土地」 他超猶豫網羨：好爽喔

日前網友發文提到，他的同事和另一部門的女同事交往，不過女方爸爸提議，希望兩人日後若修成正果，男方能住進女家，且會給他兩分地(近600坪)，形同被「招入贅」，讓他非常猶豫。

網友在PTT發文提到，同事與其他部門的女同事交往，女方兩年後就會到高雄新的分公司工作，女友爸爸表示，若兩人結婚後，希望男方能住進女家，「言下之意就是給他們招入贅的意思」。

女方爸爸談到，希望能生兩個小孩，且優先讓男生跟女方姓。若男方答應以上條件，就會以兩分農地作為報答。原PO提到：「我這個同事很愛這個女生，目前陷入兩難中，因為這有涉及到『尊嚴』問題」，並詢問其他男生對此有什麼看法。

網友留言提到，「地拿到了，以後有什麼事以後再說。除非財富自由，不然新台幣一樣要用尊嚴換」、「個人認為除了住岳家比較難接受以外，小孩姓夫姓母姓又沒不是什麼大事，依照那種傳統家庭的習性，現在能分到兩分地以後搞不好還會有」、「要被冠姓嗎？真正入贅是要被冠姓」、「好爽喔，女生生小孩都冠夫姓沒有尊嚴問題就算了還沒有地」、「2分半才能蓋農舍，建議開3分要鄰路」。