聽新聞
test
0:00 / 0:00
人夫派「美女搭訕員」勾引小王 妻子秒被狠甩 她竟淪陷結局超狂
私家偵探工作無奇不有，台灣誠品徵信社（私家偵探社）日前就分享案例，指其高貴美女「搭訕員」有次接到任務，幫助委託人破壞妻子與「小王（外遇情夫）」的感情，沒想到「搭訕員」竟「假戲真做」愛上目標人物，結局更超狂展開。
台灣誠品徵信社周二（7月12日）於Facebook發文，分享「演員與破壞目標假戲真做的事情」，指曾有人夫委託他們調查妻子是否外遇出軌，過程中發現妻子果然與公司主管「搞在一起」，而主管對妻子「抱持着很深的執念」，人夫遂問他們應如何處理。
討論後徵信社決定安排「搭訕員」刻意接近該公司主管進行「感情破壞」，卻有意想不到的結果。公司主管竟主動與委託人妻子分手，「可能是搭訕員演技真的很好，也可能是搭訕員本身的個性真的很完美，也或許是搭訕員的體貼與細心，讓原本感情上習慣不斷付出的公司主管，第一次有了被注意與重視的溫暖回報」。
於是外遇妻子無奈辭去工作回歸了家庭，事件至此本應是完美落幕，詎料幾天後劇情卻超展開！「搭訕員」表示在這次任務中，竟真的對公司主管動了心，「淪陷」其中，「從小到大都沒有人這麼照顧我」，徵信社亦形容「那天是我們第一次看到原本高貴氣質的搭訕員，在我們面前不顧形象的又哭又笑的說話」。
「搭訕員」又問徵信社她是否可以與主管交往，徵信社則回覆「你能幸福，我們自然樂見其成」。徵信社續說，「搭訕員」之後是否有與主管坦承一切，並非他們能干涉，但笑言「誠摯地希望未來不要接到這位搭訕員的委託」。
延伸閱讀：
人夫疑妻出軌 DNA親子鑑定揭兒非親生 悉姦夫身份崩潰結局超狂
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言