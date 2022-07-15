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外籍人士宜居國「紐西蘭倒數第二」！這兩原因是關鍵

提議「請假載學妹上班」氣炸女友 他自覺無辜：想保護有錯嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
男網友想載學妹上班，讓女友很在意。 示意圖／Ingimage
男網友想載學妹上班，讓女友很在意。 示意圖／Ingimage

男女和異性間的分寸拿捏，是不少人在乎的議題。日前網友發文提到，一位學妹要去打工，卻要單獨去對方家中，原PO就提議要請假載她上班，結果讓女友非常在意。

網友在「Dcard發文提到，之前團體活動聊天時，老師曾要他照顧一位學妹。他補充，這位學妹還未成年，個性也很單純。日前學妹傳訊息，提到最近要去打工，但打工地點是在對方家裡，也向老闆提議找朋友一起去，不過還是讓她覺得有點怪，因而詢問原PO意見。

後來原PO越想越不對勁，就和女友提議，自己當天想請假載學妹，陪她上班。但女友卻覺得沒這必要，後來也不了了之，且感覺女友還是很在意，便發文詢問網友：「我只是想幫忙保護學妹，不希望她受傷而已，這樣的我有錯嗎？」

不少網友留言認為他做得太多了，「如果今天是學弟密你，你還會做一樣的事嗎」、「看完都要懷疑你是不是故意要讓你女友討厭你學妹了」、「我只想問你：你是什麼心態？很明顯嘛，還想請假去顧學妹，你對你媽都沒那麼關心」、「如果你真的很擔心，你大可以找你信任的男生朋友幫忙。而且說真的啦，學妹自己覺得怪怪的還要單獨去了話，我覺得那就自生自滅吧」。

打工 Dcard 兩性關係

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