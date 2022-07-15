前任變成熟穩重讓人妻心動外遇 一句話卻讓她發現自己「被當白痴」

許多外遇者劈腿的對象，往往是過去的同窗好友，或者曾一起打拼過的同事。在未來某次因緣際會再相見後，讓雙方彼此再度動了好感，結果走向不倫戀愛之途。

根據日本媒體「ananweb」報導，一位化名美彌的36歲已婚女性，在結婚第五年的時候，突然有一位名為後藤的男子打電話給她。美彌確認一陣子後，才想起來這位後藤，是十幾年前在餐廳打工時的前同事。這次找上美彌，是因為他想召集以前的當時在餐廳工作過的同事們辦一場聚會。

美彌決定應邀參加，當天現場聚集了10幾位前同事，當然也包括了後藤。美彌過去曾和後藤交往過，但覺得對方太過輕浮，印象沒有多好。這次她發現幾十年下來，後藤已經轉變為一位談吐成熟，散發穩重氣息的男性，感到頗為心動。兩人在聚會之後私自續攤，並且就這麼進了旅館，發生不倫關係。

美彌往後和後藤約每兩週見一次面，關係持續了好一陣子。由於後藤在大公司上班，財務狀況頗有餘裕，經常帶著美彌去高檔餐廳。後藤雖然有一位女友，但他經常向美彌抱怨，表示和對方的交往之中毫無感覺，因此讓美彌認為，後藤和對方遲早會走向分手一途。

不過就在某一天，後藤向美彌坦承，自己即將和女友結婚。而且因為對方是社長千金的關係，後藤害怕自己劈腿的事情曝光，希望能以支付美彌一筆封口費為條件，要她徹底隱瞞兩人的秘密。

這樣的處理態度，讓美彌感到非常不能接受，認為自己完全是被看扁當白痴了。而且美彌自己也因為形跡敗露，外遇之舉被丈夫懷疑，結果還因此產生爭執。最後雖然沒有離婚，但也被丈夫限制行動，只能對自己犯下的錯，感到深深的後悔。